Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Nisan tarihli son depremler...

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen sarsıntı haberleri ardından gözler bir kez daha son depremler verilerine çevrildi. Yaşanan sarsıntıların şiddetini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremlerin detaylarını resmi adresi üzerinden paylaştı.