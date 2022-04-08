Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Nisan tarihli son depremler...

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen sarsıntı haberleri ardından gözler bir kez daha son depremler verilerine çevrildi. Yaşanan sarsıntıların şiddetini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremlerin detaylarını resmi adresi üzerinden paylaştı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugünün en hissedilir depremi Adana'da meydana geldi. Saat 01.09'da meydana gelen ve merkez üssü Ceyhan olan depremin şiddeti 3.8 olarak açıklandı.
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.08 06:28:10 39.5463 28.7447 3.9 -.- 1.2 -.- HONDULAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.04.08 06:18:46 36.9782 27.6382 7.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.08 06:17:12 36.9738 27.6557 8.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.08 05:47:12 35.1037 25.2013 2.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.08 05:26:48 38.6487 42.6510 7.4 -.- 2.2 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) İlksel
2022.04.08 05:16:42 36.9310 27.6495 3.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.08 05:14:17 36.8993 27.6238 4.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.08 04:51:00 35.0442 26.8240 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.08 04:46:15 35.2053 26.6893 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.08 04:32:01 36.9922 23.2340 6.3 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.08 04:20:12 35.1437 26.7067 1.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.08 04:14:49 36.1840 28.2362 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.08 04:02:59 37.0702 28.4137 5.0 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.08 03:53:38 37.0222 28.3770 6.8 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.08 02:30:55 37.7943 27.3502 2.8 -.- 1.4 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.04.08 01:42:57 36.4343 29.2365 5.0 -.- 2.7 -.- IZZETTINKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.04.08 01:09:27 37.1030 36.0303 7.5 -.- 3.8 3.8 TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.04.08 00:53:48 35.1338 26.7510 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.08 00:48:23 37.0758 28.3877 3.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.08 00:36:44 37.7992 27.3265 4.0 -.- 1.1 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel