Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 8 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem kuşağı sınırlarında olan ülkemizin çeşitli bölge ve şehirlerinde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda deprem ihtimalini düşünen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathenesi'nin son depremler verilerini takip ederek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? 8 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri. En yoğun merkez üssünde hissedilen depremler çevre illerde yaşayan vatandaşlar arasında da panik yaratıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilerle son depremler hakkında bilgi edinmek mümkün. Peki, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler
2
Günün en şiddetli deprem haberi Manisa ve Akdeniz'den geldi. Kandilli Rasathesi'nin son 24 saat verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 09.39'da 3.0 şiddetinde, Akdeniz'de ise saat 05.35'de 3.5 şiddetinde deprem oldu.