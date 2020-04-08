Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 8 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri. En yoğun merkez üssünde hissedilen depremler çevre illerde yaşayan vatandaşlar arasında da panik yaratıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilerle son depremler hakkında bilgi edinmek mümkün. Peki, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler