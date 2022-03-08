Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mart son depremler verileri

#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD 8 Mart tarihli son depremler verileriyle vatandaşları bilgilendirdi. İşte Türkiye'de meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgiler...

1/3Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 8 Mart son depremler verileri

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gele n son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

2/3Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 8 Mart son depremler verileri

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Balıkesir, İzmir, Burdur, Muğla, Van, Ankara, Denizli olmak üzere birçok ilde artçı sarsıntı meydana geldi.

3/38 MART TARİHLİ SON DEPREMLER

8 MART TARİHLİ SON DEPREMLER

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.08 07:21:06 39.1555 28.2870 7.6 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.08 07:20:28 37.9343 27.3847 4.6 -.- 1.7 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.03.08 06:43:08 35.4265 31.0135 104.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.08 05:58:12 36.5345 26.8313 121.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.08 05:51:03 39.1653 28.2763 6.5 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.08 05:47:50 37.0625 28.3998 12.4 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.08 05:40:09 37.6227 29.7957 8.8 -.- 2.0 -.- ORHANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.03.08 05:34:56 40.5948 32.7685 5.3 -.- 2.6 -.- EGERLIKUZOREN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2022.03.08 04:49:17 38.5623 43.2978 17.7 -.- 1.5 -.- BARDAKCI-(VAN) İlksel
2022.03.08 03:36:37 36.9270 29.2175 3.8 -.- 1.0 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.03.08 02:24:24 38.0212 43.8990 5.0 -.- 1.5 -.- BARIS-BASKALE (VAN) İlksel
2022.03.08 02:07:47 40.4278 28.5505 9.4 -.- 2.1 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.08 02:03:04 38.0998 43.8648 5.0 -.- 2.7 -.- ARINDI-GURPINAR (VAN) İlksel
2022.03.08 01:12:07 34.9273 23.0915 86.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu