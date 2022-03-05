Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 5 Mart tarihli son depremler verileri

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gele n son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Kıbrıs (Tuzla), Kütahya, Muğla, Erzincan, Elazığ, Bursa, Malatya ve Hatay'da artçı sarsıntılar meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.05 08:22:42 35.1005 33.7098 8.8 -.- 2.3 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2022.03.05 07:37:17 36.9873 27.6570 7.9 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.05 06:44:10 39.8332 40.1950 29.8 -.- 1.4 -.- CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.03.05 06:40:42 39.3400 40.7118 5.0 -.- 2.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.03.05 06:16:49 38.7147 40.2058 14.8 -.- 1.5 -.- HASBEY-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.03.05 06:08:51 40.3710 29.4477 1.6 -.- 1.0 -.- PASAPINAR-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.03.05 05:58:51 37.1262 28.3342 26.5 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2022.03.05 05:32:54 36.4567 27.1653 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.03.05 04:53:07 38.7703 26.5712 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.03.05 04:04:56 37.0625 28.1832 26.8 -.- 0.8 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2022.03.05 03:23:47 36.9237 27.3295 10.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.05 03:21:40 40.3900 27.6178 8.4 -.- 2.8 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.05 03:02:06 37.0385 28.4172 8.0 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.05 02:50:36 36.3610 36.1058 5.3 -.- 1.2 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2022.03.05 02:37:20 37.0532 28.4258 1.9 -.- 0.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.05 02:09:09 38.3222 38.8482 5.0 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2022.03.05 01:11:29 37.0448 28.3608 6.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.05 00:16:40 37.0663 28.3982 24.0 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.05 00:08:40 39.1432 29.0523 18.3 -.- 1.5 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel