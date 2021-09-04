Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 4 Eylül son depremler listesi
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar ardından pek çok kişi, başta sosyal medya olmak üzere "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Gün içerisinde Akdeniz ve Ege Denizi başta olmak üzere birçok şehirde artçı sarsıntılar yaşanıyor. İşte 4 Eylül son depremler listesi
Son depremler ardından vatandaşlar, yaşanan sarsıntıların şiddetini ve merkez üssünü araştırıyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları merak ediyor, bu açıklamalardan gerçekleşen depremlerin şiddetini ve derinliğini öğreniyorlar. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 4 Eylül Kandilli son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.04 09:19:44 37.6138 26.8608 1.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.09.04 09:04:20 38.5762 31.4565 5.5 -.- 2.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.09.04 08:56:39 35.6625 27.0767 3.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.04 08:45:17 39.3357 43.8653 11.3 -.- 2.8 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel
2021.09.04 06:58:20 39.0112 38.6368 10.0 -.- 2.3 -.- BADEMLI-AGIN (ELAZIG) İlksel
2021.09.04 05:56:42 37.8485 26.8768 11.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.04 05:48:35 36.4783 27.1695 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.04 05:39:49 36.4958 27.1805 12.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.04 04:31:55 39.6380 32.3418 1.9 -.- 1.9 -.- MACUN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2021.09.04 03:01:34 35.2587 25.2368 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.04 02:57:43 38.9877 30.1822 5.2 -.- 2.1 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.04 02:56:27 37.7393 26.8460 20.6 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.04 02:45:30 36.4782 27.1908 10.3 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.04 02:37:04 36.7800 26.4867 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.04 01:42:32 37.7985 27.0842 29.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.04 01:41:58 39.1580 27.8198 12.4 -.- 1.9 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel