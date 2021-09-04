Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 4 Eylül son depremler listesi

Son depremler ardından vatandaşlar, yaşanan sarsıntıların şiddetini ve merkez üssünü araştırıyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları merak ediyor, bu açıklamalardan gerçekleşen depremlerin şiddetini ve derinliğini öğreniyorlar. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 4 Eylül Kandilli son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri