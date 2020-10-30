Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 30 Ekim son depremler verileri
29 Ekim akşamı Malatya’da meydana gelen deprem haberi ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 21.25'te meydana gelen depremin şiddetini 3.4 olarak açıkladı. Başta bölgedeki vatandaşlar olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından birçok kişi son depremler verilerini inceliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, nerelerde deprem oldu? İşte 30 Ekim son depremler verileri...
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1
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Son depremler verilerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıları hisseden pek çok kişi, özellikle sosyal medya platformu üzerinden “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli günlük deprem verilerini paylaştı. İşte 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremlerin merkez üsleri…
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Kandilli Rasathanesi 30 Ekim tarihli son depremler verilerine göre; bugün Muğla (Milas), Kayseri (Talas), Çankırı (Güzelyurt), Muş (Bilek), Iğdır (Tuzluca), Tunceli (Nazimiye) illerinde büyüklü küçüklü sarsıntılar meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.