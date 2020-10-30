Gündem Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 07:22 | 30 Ekim 2020 - 07:22

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 30 Ekim son depremler verileri

29 Ekim akşamı Malatya’da meydana gelen deprem haberi ardından gözler bir kez daha son depremler listesine çevrildi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD saat 21.25'te meydana gelen depremin şiddetini 3.4 olarak açıkladı. Başta bölgedeki vatandaşlar olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından birçok kişi son depremler verilerini inceliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, nerelerde deprem oldu? İşte 30 Ekim son depremler verileri...