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Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 10:12,

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 3 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler haberleri

Son depremler ardından, özellikle sosyal medya yapılan paylaşımlarla birlikte ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Depremi hisseden pek çok kişi, sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor. İşte 3 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde olan depremleri günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli 3 Ağustos son depremler ekranına göre, Karaman, Bitlis, Akdeniz, Erzincan, Bingöl, Manisa, Yozgat, Elazığ, Gaziantep’te büyüklü- küçüklü artçı depremler yaşanıyor. Depremin merkez üssü, saati ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, son verilerini takip ediyor.

2AKDENİZDE DEPREM
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AKDENİZ'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3 Ağustos 2020 saat 07.41'de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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