Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 3 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler haberleri

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde olan depremleri günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli 3 Ağustos son depremler ekranına göre, Karaman, Bitlis, Akdeniz, Erzincan, Bingöl, Manisa, Yozgat, Elazığ, Gaziantep’te büyüklü- küçüklü artçı depremler yaşanıyor. Depremin merkez üssü, saati ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, son verilerini takip ediyor.