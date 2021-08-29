Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Ağustos tarihli son depremler
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar ardından birçok kişi, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerini takip ederek gün içerisinde yaşanan sarsıntıları takip etmek mümkün. İşte 29 Ağustos tarihli son depremler...
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 29 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Başta Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere birçok bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.29 08:54:33 36.2303 27.0908 7.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.29 07:15:07 36.8348 27.4927 9.4 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.29 07:02:07 40.8308 32.9080 5.0 -.- 1.8 -.- OVACIK-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.08.29 04:39:23 36.4822 25.3423 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.29 02:03:40 36.4242 27.1410 8.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.29 01:31:36 38.9233 26.0848 7.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.29 01:14:59 38.9990 25.9277 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel