Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Ağustos tarihli son depremler

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 29 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Başta Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere birçok bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.