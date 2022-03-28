Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 28 Mart son depremler listesi...

Deprem, Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Farklı bölgelerden gelen deprem haberleri ardından gözler bir kez daha son depremlere çevriliyor. AFAD'ın en son paylaştığı verilere göre 2021’de 23 bin 753 deprem meydana geldi. 2022’de de sarsıntılar devam ediyor.