Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 28 Mart son depremler listesi...

Deprem, Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Farklı bölgelerden gelen deprem haberleri ardından gözler bir kez daha son depremlere çevriliyor. AFAD'ın en son paylaştığı verilere göre 2021’de 23 bin 753 deprem meydana geldi. 2022’de de sarsıntılar devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün Bingöl, Balıkesir, Sivas, Muğla, Antalya, İzmir ve Malatya'da artçı sarsıntılar meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.28 06:51:27 39.2243 40.2182 8.5 -.- 2.0 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2022.03.28 06:17:54 39.4843 27.8475 3.0 -.- 1.8 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel
2022.03.28 06:06:45 38.4275 23.4835 5.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.03.28 04:58:51 37.0343 28.3913 5.0 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.28 04:49:39 36.2290 29.1607 27.5 -.- 1.4 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.03.28 04:39:00 39.3982 37.5600 5.0 -.- 2.5 -.- TATLIPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.03.28 04:08:29 38.2487 27.8900 5.2 -.- 1.5 -.- KOSELER-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.03.28 03:34:19 38.3225 38.8917 21.2 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2022.03.28 02:41:01 39.4017 37.5958 1.4 -.- 1.8 -.- ELALIBEY-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.03.28 02:09:59 38.3103 38.8623 19.5 -.- 1.9 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.03.28 01:59:17 37.0328 28.3893 1.8 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.28 01:30:23 36.1650 28.4348 12.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel