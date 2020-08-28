Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 28 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler
Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından gözler son depremler listesine çevriliyor. Yaşanan sarsıntıları başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hisseden pek çok kişi, depremin gerçekleştiği şehir, şiddet ve saat bilgisi için son depremler listesini inceliyor. Peki, günlük verilere göre, en son nerede deprem oldu?
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1
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Türkiye, her sarsıntı da deprem gerçeği ile yüzleşiyor. Farklı bölgelerden gelen deprem haberleri ve uzmanların deprem tahminleri nedeniyle panik olan vatandaşlar, özellikle sosyal medya üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 28 Ağustos'ta meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...
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Kandilli Rasathanesi 28 Ağustos tarihli son depremler listesine göre, en son Manisa Akhisar'da saat 07.12'de 1.2 şiddetinde 10.0 derinliğine bir deprem meydana geldi. Ayrıca gün içerisinde Malatya ve Akdeniz'de ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.