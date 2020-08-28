Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 28 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler

Türkiye, her sarsıntı da deprem gerçeği ile yüzleşiyor. Farklı bölgelerden gelen deprem haberleri ve uzmanların deprem tahminleri nedeniyle panik olan vatandaşlar, özellikle sosyal medya üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Gün içerisinde yaşanan depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte, 28 Ağustos'ta meydana gelen en son depremler hakkında tüm ayrıntılar...