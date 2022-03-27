Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Mart tarihli son depremler

Deprem, Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Yaşanan sarsıntılar sebebiyle panik olan vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetin deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak yayımlanıyor. İşte 27 Mart tarihli son depremler...
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün Denizli, Malatya, Muğla, Bitlis, Ankara ve Adana’da artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu saate kadar günün en hissedilir artçısı Malatya'da yaşandı. Merkez üssü Doğanşehir olan depremin şiddeti 3.0 olarak duyuruldu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.27 09:17:09 37.6065 29.1863 0.0 -.- 1.3 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.03.27 09:15:33 38.2635 38.8125 5.0 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.03.27 08:54:40 38.3570 42.3302 5.4 -.- 1.8 -.- YAYALAR-(BITLIS) İlksel
2022.03.27 08:05:53 37.8903 26.9717 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.27 07:58:29 36.9808 27.7288 3.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.27 07:43:22 36.9953 28.3683 5.0 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.27 06:12:36 36.6755 27.1367 10.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.03.27 05:14:57 40.1570 31.7105 3.2 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.03.27 04:42:56 37.2047 35.9673 10.6 -.- 1.3 -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.03.27 04:39:01 37.0623 28.4310 2.0 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.27 04:21:46 37.9742 25.9000 10.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.03.27 04:13:17 36.8747 28.1020 2.3 -.- 1.2 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.03.27 04:10:54 36.8452 28.0683 10.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.27 00:48:27 38.0118 37.5955 2.0 -.- 3.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.03.27 00:28:24 37.0150 28.3793 5.0 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.27 00:09:38 37.0075 28.4390 11.8 -.- 1.1 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel