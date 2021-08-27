Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Ağustos tarihli son depremler
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? soruları yaşanan sarsıntılar ardından gündeme geliyor. Yaşanan en ufak sarsıntı da deprem paniği yaşayan vatandaşlar, Kandilli ve AFAD verilerini takip ederek bilgi almaya çalışıyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar ardından deprem verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte 27 Ağustos tarihli son depremler
Son depremler listesindeki sarsıntılara yenileri ekleniyor. Şiddetleri değişen depremler, başta merkez üssü olmak üzere, çevre illerde de tedirginliğe neden oluyor. Kandilli verilerine göre, 27 Ağustos'ta Çanakkale, Kayseri, Elazığ, Muğla'nin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi'nde ufak çaplı sarsıntılar meydana geldi.
27 AĞUSTOS TARİHLİ DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.27 07:13:46 40.3323 27.1357 6.5 -.- 3.1 3.0 KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.08.27 06:27:01 35.1997 25.2592 5.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.27 05:00:03 36.4283 27.1198 1.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.27 04:45:13 35.1367 25.2287 6.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.27 03:30:55 38.9708 35.6968 4.9 -.- 1.7 -.- KARAKAYA-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2021.08.27 03:12:19 40.5972 27.7662 14.8 -.- 2.2 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2021.08.27 02:40:44 36.5830 27.1670 10.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.27 02:32:08 40.1297 26.3112 11.8 -.- 1.6 -.- BEHRAMLI-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel
2021.08.27 02:10:07 42.0768 29.4942 13.4 -.- 2.8 -.- KARADENIZ İlksel
2021.08.27 02:06:02 36.4757 27.2083 13.8 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.27 01:40:47 34.6863 26.5537 22.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.27 01:29:34 40.2833 44.8995 5.0 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.08.27 01:22:45 36.4238 27.0923 7.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.27 01:07:04 37.1180 26.8343 10.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.27 00:54:58 35.0330 25.1860 9.2 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.27 00:48:02 38.4458 38.7750 4.0 -.- 1.2 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.08.27 00:44:41 38.4590 38.7715 5.0 -.- 1.4 -.- HARABAKAYIS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.08.27 00:16:03 37.0782 27.5222 4.6 -.- 1.3 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel