Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Ağustos tarihli son depremler

Son depremler listesindeki sarsıntılara yenileri ekleniyor. Şiddetleri değişen depremler, başta merkez üssü olmak üzere, çevre illerde de tedirginliğe neden oluyor. Kandilli verilerine göre, 27 Ağustos'ta Çanakkale, Kayseri, Elazığ, Muğla'nin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi'nde ufak çaplı sarsıntılar meydana geldi.