Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 24 Mart tarihli son depremler listesi
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, sosyal medya platformlarından "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Yeni haftanın en hissedilir depremi, Adana'da yaşanmıştı. Adana'nın Sarıçam ilçesi olarak saptadığı depremin şiddeti 3.0 olarak açıklanmıştı. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 24 Mart tarihli son depremler listesi
Türkiye'de her gün şiddetleri değişen depremler meydana geliyor.Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin nerede olduğu, şiddeti ve ne kadar derinlikte gerçekleştiği ile ilgili bilgiler veriliyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.03.24 09:10:57 36.5163 27.1608 5.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.03.24 09:05:10 40.1232 27.8213 9.9 -.- 1.7 -.- BAYRAMIC-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.03.24 07:33:54 36.9790 27.2967 20.2 -.- 1.7 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.03.24 07:30:03 38.9378 26.0845 9.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.24 07:23:15 37.7980 29.3160 18.5 -.- 1.0 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.03.24 07:21:43 36.9918 29.3590 7.9 -.- 1.8 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2021.03.24 06:34:55 37.8325 29.2303 5.3 -.- 1.2 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2021.03.24 06:07:37 39.2047 28.8688 6.7 -.- 1.7 -.- AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.03.24 06:05:52 37.7107 26.4485 16.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.03.24 05:50:22 39.1212 36.0620 7.8 -.- 1.5 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.03.24 04:57:14 39.3920 23.5263 5.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.03.24 04:42:16 40.2020 41.0873 8.6 -.- 2.3 -.- SIRLI-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2021.03.24 04:39:15 37.5842 29.8975 9.7 -.- 1.6 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2021.03.24 04:18:28 38.7737 44.1133 9.0 -.- 2.5 -.- DONERDERE-OZALP (VAN) İlksel
2021.03.24 03:07:14 37.8735 26.9765 7.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.24 02:57:54 36.8577 27.1727 5.4 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.24 02:40:48 39.0222 29.6747 1.8 -.- 1.6 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2021.03.24 02:39:43 39.0365 27.0155 9.3 -.- 1.7 -.- ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2021.03.24 02:24:07 38.4345 39.2920 6.2 -.- 1.7 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.03.24 02:17:23 37.8420 29.2660 14.7 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel