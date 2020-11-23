Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım tarihli son depremler…

Türkiye ve yakın çevresinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 31 Ekim’de 6.6 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir depremi ardından Ege Bölgesi’nde artçı sarsıntılara yenileri ekleniyor. Yaşanan depremler nedeniyle başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de panik yaşanıyor. Son olarak hafta sonu Isparta ve Bayburt’ta şiddeti büyük oranda hissedilen depremler meydana gelmişti. Peki, bugün nerelerde deprem oldu?