Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 23 Kasım tarihli son depremler…
Hafta sonu Isparta ve Bayburt’ta meydana gelen depremler ardından gözler AFAD ve Kandilli verilerine çevrildi. Yaşanan son depremlere ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 23 Kasım tarihli son depremler…
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1
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Türkiye ve yakın çevresinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 31 Ekim’de 6.6 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir depremi ardından Ege Bölgesi’nde artçı sarsıntılara yenileri ekleniyor. Yaşanan depremler nedeniyle başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de panik yaşanıyor. Son olarak hafta sonu Isparta ve Bayburt’ta şiddeti büyük oranda hissedilen depremler meydana gelmişti. Peki, bugün nerelerde deprem oldu?
2
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Kandilli Rasathanesi’nin 23 Kasım tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Ege Bölgesi’nin yanı sıra Ankara, Kilis, Van, Malatya ve Konya’da şiddeti 1.2 ila 4. Arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.