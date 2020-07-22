Gündem Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 07:53 , 22 Temmuz 2020 - 07:53

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler

Deprem haberleri Türkiye'nin ana gündem konularından biri. Yaşanan sarsıntılar sonrası başta depremin meydana geldiği bölgede yaşayanlar olmak üzere yurdun genelinde son depremler verileri araştırılıyor. Bu hafta Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve Muğla Marmaris'te meydana gelen deprem haberleri ardından gözler 22 Temmuz tarihli deprem listesine çevrildi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 22 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler verileri