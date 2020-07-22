Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler
Deprem haberleri Türkiye'nin ana gündem konularından biri. Yaşanan sarsıntılar sonrası başta depremin meydana geldiği bölgede yaşayanlar olmak üzere yurdun genelinde son depremler verileri araştırılıyor. Bu hafta Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve Muğla Marmaris'te meydana gelen deprem haberleri ardından gözler 22 Temmuz tarihli deprem listesine çevrildi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 22 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler verileri
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1
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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Yaşanan sarsıntılar ardından pek çok platform üzerinden 'deprem mi oldu' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? AFAD ve Kandilli'nin 22 Temmuz 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan verileri derledik.
2
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, günün son depremi Akdeniz Bölgesi'nden geldi. Deprem saat 05.24’de Antalya ilinde yerin 5.0 kilometre altında 2.0 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin merkez üssünün ise Korkuteli olduğu açıklandı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN