Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 22 Ekim tarihli son depremler listesi...
Haftanın son iş gününde meydana gelen depremler, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmıştı. İki kurumun aktarmış olduğu verilere göre Akdeniz ve Ege'de bugün çok sayıda deprem meydana geldi. Peki, nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 22 Ekim tarihli son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi’nin aktarmış olduğu verilere göre bugün yurt genelinde 26 artçı sarsıntı yaşandı. Sarsıntıların merkez üssü ve şiddetlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli'nin resmi adresini inceliyor.
22 EKİM TARİHLİ SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.22 06:18:47 35.2100 25.2302 15.3 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 05:54:02 35.1183 25.1855 14.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 04:58:35 35.2475 27.7297 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.22 04:25:40 34.5102 27.5675 8.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 04:10:44 39.5560 33.1907 5.0 -.- 1.2 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel
2021.10.22 04:00:52 37.6490 26.7672 7.8 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.22 03:43:57 35.1572 25.2205 16.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 03:27:23 35.1655 25.2415 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 03:26:09 35.1690 25.2265 7.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 03:19:42 39.9188 39.5925 11.5 -.- 1.0 -.- AGLIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2021.10.22 03:06:12 35.2847 25.2593 7.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 02:54:57 35.0923 25.1907 6.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 02:52:26 40.1443 31.7493 4.2 -.- 2.1 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.10.22 02:24:17 35.1137 25.2212 9.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 01:54:27 38.8180 41.7182 25.7 -.- 0.9 -.- YEDIPINAR-KORKUT (MUS) İlksel
2021.10.22 01:32:23 39.5612 28.7828 6.4 -.- 1.9 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2021.10.22 01:25:27 39.7853 27.5765 4.6 -.- 1.4 -.- YAZLIK-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2021.10.22 01:23:36 36.5572 25.6800 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.22 01:15:26 35.1995 33.8678 14.1 -.- 3.0 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2021.10.22 01:00:04 35.1185 25.1880 8.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.22 00:57:29 41.0268 43.8468 15.5 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.10.22 00:51:21 38.6550 43.1790 5.0 -.- 2.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2021.10.22 00:34:26 39.2608 25.9632 6.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.22 00:33:18 39.2827 25.8957 11.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.22 00:16:30 35.9445 31.4245 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.22 00:12:41 35.8550 31.4463 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel