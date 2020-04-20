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Haber Giriş: 20 Nisan 2020 - 08:31,

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 20 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Çeşitli bölgelerde ve illerde yaşanan deprem haberlerinin yanı sıra uzmanların 'büyük Marmara depremi' öngörülerine yönelik açıklamaları nedeniyle panik olan vatandaşlar, sık sık 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorularına yanıt bulabilmek amacıyla Kandilli ve AFAD'ın son depremler verilerini inceliyor. İşte 20 Nisan tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve verileri

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Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde büyük küçük artçı depremler yaşanıyor. Oluşabilecek yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek amacıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sayfalarıyla son depremler resmi verileri vatandaşlarla paylaşılıyor. Son günlerin en şiddetli deprem haberleri Manisa ve Akdeniz Bölgesin’nden geldi. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte son günlerin deprem haberleri ve 20 Nisan depremleriyle ilgili veriler...

2MANİSA DEPREM

MANİSA DEPREM

19 Nisan Pazar günü Manisa'da deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

3Akdenizde 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.00'te 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 6,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Sarsıntıya en yakın Türkiye'deki yerleşim yerinin 256 kilometre uzaklıktaki Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu tespit edildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris'e çok uzakta ve açıklarında oluşmuş bir deprem. Herhangi bir hasar, can ve mal kaybımız söz konusu değil. Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün.

SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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