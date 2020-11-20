Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 20 Kasım tarihli son depremler

Ege Denizi’ni sarsan büyük depremin ardından bölgede çok sayıda sarsıntı yaşanırken; Türkiye’nin farklı şehirlerinden deprem haberleri geliyor. Kandilli Rasathanesi’nin günlük son depremler verilerine göre Ege Denizi, Akdeniz, Yalova ve Manisa’da şiddeti 1.4 ile 4.00 arasında değişen depremler meydana geldi.