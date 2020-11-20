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Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 07:36 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 20 Kasım tarihli son depremler

Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı ardından gözler, son depremler verilerine çevrildi. Yaşanan depremin şiddeti ve saatini merak eden izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 20 Kasım son depremler verileri…

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Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre Kuşadası Körfezi’nde saat 03.58’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası’na 17 kilometre uzaklıkta olan deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Ege Denizi’ni sarsan büyük depremin ardından bölgede çok sayıda sarsıntı yaşanırken; Türkiye’nin farklı şehirlerinden deprem haberleri geliyor. Kandilli Rasathanesi’nin günlük son depremler verilerine göre Ege Denizi, Akdeniz, Yalova ve Manisa’da şiddeti 1.4 ile 4.00 arasında değişen depremler meydana geldi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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