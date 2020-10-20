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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 07:29 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 20 Ekim son depremler verileri

Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve saati bilgisi için son depremler listesini inceliyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 20 Ekim tarihli son depremler verileri…

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Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar ardından gözler son depremler verilerine çevriliyor. Yaşanan deprem ardından panik olan birçok kişi, özellikle sosyal medya hesaplarından 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte günlük son depremler verilerine göre, 20 Ekim tarihli depremler...

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Kandilli Rasathanesi 20 Ekim tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Muğla, Malatya, Yalova, Balıkesir, Adana, Ağrı, Bursa, Erzurum, Malatya ve Çanakkale'de ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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