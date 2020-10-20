Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 20 Ekim son depremler verileri

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar ardından gözler son depremler verilerine çevriliyor. Yaşanan deprem ardından panik olan birçok kişi, özellikle sosyal medya hesaplarından 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte günlük son depremler verilerine göre, 20 Ekim tarihli depremler...