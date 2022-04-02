Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Nisan son depremler listesi...

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddeti anlık olarak paylaşılıyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün gün içerisinde Gaziantep, Muğla, Adana, Ankara ve Mersin ilçelerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.........................BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...........(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......BüyüklükTarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2022.04.02 09:51:36 37.0872 28.3843 5.9 -.- 2.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel2022.04.02 09:46:33 37.1410 37.5753 5.0 -.- 2.8 -.- TOKDEMIR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel2022.04.02 08:09:31 37.0305 28.4058 10.4 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel2022.04.02 08:02:17 37.0323 28.4122 15.6 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel2022.04.02 07:20:01 37.3593 35.0320 7.2 -.- 1.3 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel2022.04.02 06:39:56 39.4838 32.3635 9.9 -.- 2.2 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel2022.04.02 06:37:13 39.4830 32.3473 5.0 -.- 2.8 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel2022.04.02 02:04:09 36.8568 35.0108 31.4 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-TARSUS (MERSIN) İlksel2022.04.02 00:35:08 38.8932 26.3935 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel