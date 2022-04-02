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Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Nisan son depremler listesi...

#Deprem#Deprem Mi#Son Depremler

Son depremler haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddetini öğrenmek için Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 2 Nisan son depremler verileri...

1/3Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Nisan son depremler listesi...

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddeti anlık olarak paylaşılıyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/3Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Nisan son depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün gün içerisinde Gaziantep, Muğla, Adana, Ankara ve Mersin ilçelerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

3/3Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Nisan son depremler listesi...

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.........................BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...........(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......BüyüklükTarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------2022.04.02 09:51:36  37.0872   28.3843        5.9      -.-  2.4  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel2022.04.02 09:46:33  37.1410   37.5753        5.0      -.-  2.8  -.-   TOKDEMIR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel2022.04.02 08:09:31  37.0305   28.4058       10.4      -.-  1.8  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel2022.04.02 08:02:17  37.0323   28.4122       15.6      -.-  1.5  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel2022.04.02 07:20:01  37.3593   35.0320        7.2      -.-  1.3  -.-   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel2022.04.02 06:39:56  39.4838   32.3635        9.9      -.-  2.2  -.-   KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA)                       İlksel2022.04.02 06:37:13  39.4830   32.3473        5.0      -.-  2.8  -.-   KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA)                       İlksel2022.04.02 02:04:09  36.8568   35.0108       31.4      -.-  1.9  -.-   ALIFAKI-TARSUS (MERSIN)                           İlksel2022.04.02 00:35:08  38.8932   26.3935        5.0      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

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