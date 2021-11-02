MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Kasım tarihli son depremler
GeriGündem Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Kasım tarihli son depremler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02 Kasım 2021 - 07:46 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Kasım tarihli son depremler

Ege ve Akdeniz'de art arda meydana gelen sarsıntılar ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Depremin şiddetini hisseden vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisi için gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetin deprem meydana geldi? İşte 2 Kasım tarihli son depremler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor.

2

2 Kasım tarihli son depremlere göre, bugün gün içerisinde Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir'de şiddetleri 1.5 ila 2.5 arasında değişen artçılar meydana geldi.

3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

 

.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.02 07:20:23 40.7203 29.0285 6.9 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.11.02 07:08:09 39.8412 29.6777 6.0 -.- 1.9 -.- SAFA-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2021.11.02 07:01:12 36.5358 29.1332 6.0 -.- 1.7 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.11.02 03:32:07 37.9077 26.3735 9.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.02 03:09:55 39.0812 25.9673 9.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.02 02:30:56 36.9112 27.3237 5.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 00:21:42 36.4563 27.2688 7.4 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 00:16:54 38.2952 30.2242 5.7 -.- 2.4 -.- BALLIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.11.02 00:05:24 40.6355 27.7947 4.5 -.- 2.5 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi