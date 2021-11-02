Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Kasım tarihli son depremler
Ege ve Akdeniz'de art arda meydana gelen sarsıntılar ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Depremin şiddetini hisseden vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisi için gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetin deprem meydana geldi? İşte 2 Kasım tarihli son depremler
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor.
SON DEPREMLER
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.02 07:20:23 40.7203 29.0285 6.9 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.11.02 07:08:09 39.8412 29.6777 6.0 -.- 1.9 -.- SAFA-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2021.11.02 07:01:12 36.5358 29.1332 6.0 -.- 1.7 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.11.02 03:32:07 37.9077 26.3735 9.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.02 03:09:55 39.0812 25.9673 9.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.02 02:30:56 36.9112 27.3237 5.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 00:21:42 36.4563 27.2688 7.4 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 00:16:54 38.2952 30.2242 5.7 -.- 2.4 -.- BALLIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.11.02 00:05:24 40.6355 27.7947 4.5 -.- 2.5 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel