Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 18 Ekim tarihli depremler

Türkiye yeni haftaya deprem haberiyle başladı. AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi İzmir açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin saati 03.28 olarak açıklanırken derinliği 8.38 km olarak kaydedildi.