Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 18 Ekim tarihli depremler
Deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. Kandilli verileriyle meydana gelen depremleri anlık olarak görüntüleyebiliyor. Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere farklı bölgelerde art arda depremler meydana geliyor. İşte 18 Ekim tarihli son depremler...
Türkiye yeni haftaya deprem haberiyle başladı. AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi İzmir açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin saati 03.28 olarak açıklanırken derinliği 8.38 km olarak kaydedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.18 05:27:43 35.1080 28.8957 85.9 -.- 3.6 3.5 AKDENIZ İlksel
2021.10.18 05:15:08 36.5907 27.0330 26.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 05:07:18 39.4290 32.9867 6.1 -.- 1.4 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2021.10.18 04:43:05 36.4615 27.2207 5.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 04:00:05 41.4972 44.1463 5.0 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2021.10.18 03:52:47 36.3762 27.2207 25.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 03:28:02 38.9643 26.1732 10.3 -.- 3.6 3.6 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.18 03:17:49 39.3025 27.8897 9.3 -.- 3.1 3.0 FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.10.18 02:52:37 38.7103 34.1252 5.7 -.- 1.3 -.- BALCI-ORTAKOY (AKSARAY) İlksel
2021.10.18 02:37:11 36.6095 27.1260 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 02:33:31 38.1060 25.9093 8.7 -.- 1.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.18 02:11:18 36.5985 27.4003 16.6 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 02:06:25 36.5623 27.3983 16.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.18 02:05:46 41.0752 43.8607 7.4 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.10.18 01:57:35 37.0418 28.3612 23.8 -.- 0.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.10.18 01:03:50 36.2600 27.0867 10.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.18 00:19:56 38.4255 44.3782 5.0 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel