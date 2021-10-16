Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 16 Ekim tarihli son depremler

Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri aktardığı son depremler sayfasında depremlerin merkez üssü ve şiddeti yer alıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Bingöl, Ankara, Malatya'da şiddetleri 1.5-3.0 arasında değişen depremler meydana geldi.