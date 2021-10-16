Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 16 Ekim tarihli son depremler
Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem ardından birçok kişi "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Gün içerisinde Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberi geliyor.
Gece saatlerinde Ege'de meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.25'te Akdeniz'de kaydedildi.
Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri aktardığı son depremler sayfasında depremlerin merkez üssü ve şiddeti yer alıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Bingöl, Ankara, Malatya'da şiddetleri 1.5-3.0 arasında değişen depremler meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.16 08:15:28 36.5402 27.2675 13.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.16 07:57:35 35.2582 25.2723 1.1 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.16 07:42:44 37.8357 26.4998 4.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.16 07:14:45 38.9047 41.0212 5.0 -.- 2.5 -.- MURATKOY-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2021.10.16 06:41:31 40.1598 31.8400 12.9 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.10.16 06:39:29 38.4422 38.8247 3.0 -.- 1.9 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.10.16 06:10:09 35.8125 28.8763 7.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 03:59:20 36.2572 27.0982 22.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 03:31:47 38.9142 41.0435 5.0 -.- 1.6 -.- SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2021.10.16 02:25:45 35.2722 26.3127 9.9 -.- 4.1 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.16 02:23:33 37.9078 26.8622 6.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.16 02:06:49 35.7687 28.7828 10.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 01:43:42 35.8852 28.8905 6.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 01:37:19 36.3583 27.2128 11.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)