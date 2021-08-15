Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 15 Ağustos tarihli son depremler

Ülkemizde meydana gelen sarsıntıları hem merkez üssünde hem de komşu kentlerde yaşanan depremleri az da olsa hisseden vatandaşlar "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından hazırlanan son depremlerin listesi