Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 15 Ağustos tarihli son depremler
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından dakika dakika güncelleniyor. En son meydana gelen depremler çoğunlukla Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yaşanıyor. İşte 15 Ağustos Pazar günü meydana gelen son depremler...
Ülkemizde meydana gelen sarsıntıları hem merkez üssünde hem de komşu kentlerde yaşanan depremleri az da olsa hisseden vatandaşlar "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından hazırlanan son depremlerin listesi
SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.15 08:24:55 36.2938 27.0443 5.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.15 08:19:34 36.3812 27.1517 7.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 07:46:23 36.4137 27.1010 8.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 07:38:42 36.0312 29.1365 16.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.15 07:02:16 36.4055 27.1325 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 06:27:11 38.6205 31.2550 2.8 -.- 1.9 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.08.15 06:03:53 40.8847 28.2735 20.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.08.15 05:46:53 40.8682 28.3268 20.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.08.15 05:46:00 36.4255 27.0610 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 05:44:42 37.7187 27.0203 4.3 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.15 05:39:33 40.8498 28.3025 10.5 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.08.15 05:25:19 37.4587 35.6665 7.7 -.- 2.1 -.- BAGTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.08.15 05:19:43 36.3365 27.1540 3.8 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 04:53:40 35.2438 25.2758 21.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 04:34:34 35.1382 25.2222 11.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 04:07:36 37.7003 38.6260 25.5 -.- 2.2 -.- KOSELER-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2021.08.15 03:01:46 36.2875 27.0857 10.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.15 02:53:42 36.4068 27.1397 10.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 02:46:14 37.3432 35.5665 16.3 -.- 1.5 -.- CAMILI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2021.08.15 02:14:54 38.0575 27.2120 5.0 -.- 2.0 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.08.15 02:00:48 35.2310 25.2765 26.4 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 01:23:37 36.0403 27.2323 17.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.15 00:58:01 36.3035 27.1280 17.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.15 00:12:34 36.3065 27.1595 12.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel