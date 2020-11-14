Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım Son depremler verileri

31 Ekim’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki sarsıntı ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Ege Bölgesi’nde artçı depremler devam ederken Türkiye ve yakın çevresindeki sarsıntılara yenileri ekleniyor.