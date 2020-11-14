Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım Son depremler verileri
Türkiye’nin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli verilerine çevriliyor. Merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin şiddetini merak eden binlerce kişi internet üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Kasım tarihli son depremler verileri…
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31 Ekim’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki sarsıntı ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Ege Bölgesi’nde artçı depremler devam ederken Türkiye ve yakın çevresindeki sarsıntılara yenileri ekleniyor.
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Kandilli Rasathanesi’nin günlük verilerine göre, 14 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır, Ege Denizi, Bingöl, Afyonkarahisar, Tunceli ve Çanakkale’de büyüklü-küçüklü artçı depremler meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.