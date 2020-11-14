MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım Son depremler verileri
GeriGündem Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım Son depremler verileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 09:31 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım Son depremler verileri

Türkiye’nin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli verilerine çevriliyor. Merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin şiddetini merak eden binlerce kişi internet üzerinden ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Kasım tarihli son depremler verileri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

31 Ekim’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki sarsıntı ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Ege Bölgesi’nde artçı depremler devam ederken Türkiye ve yakın çevresindeki sarsıntılara yenileri ekleniyor.

2
Abone Olgoogle-news

Kandilli Rasathanesi’nin günlük verilerine göre, 14 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır, Ege Denizi, Bingöl, Afyonkarahisar, Tunceli ve Çanakkale’de büyüklü-küçüklü artçı depremler meydana geldi.

3
Abone Olgoogle-news

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi