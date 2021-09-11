Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Eylül son depremler listesi...

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor.