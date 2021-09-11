Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Eylül son depremler listesi...
Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, başta olmak üzere sosyal medyada olmak üzere "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün ülke çapında henüz şiddeti 3’ü aşan bir deprem yaşanmadı. İşte 11 Eylül son depremler listesi...
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor.
11 EYLÜL SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.11 08:03:36 35.6665 27.0580 10.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 07:37:55 36.4057 27.1350 5.0 -.- 3.3 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 07:33:50 37.1968 28.7498 11.4 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.09.11 07:30:04 36.3512 27.0898 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 07:27:43 37.8565 33.0082 6.5 -.- 2.3 -.- GOCU-KARATAY (KONYA) İlksel
2021.09.11 07:21:40 35.9150 27.6148 6.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 05:46:00 36.4445 27.2263 5.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 05:37:08 36.3662 27.0920 7.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 05:30:39 40.4932 29.0233 5.4 -.- 2.5 -.- NARLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.09.11 05:27:45 36.3862 27.0793 4.9 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 05:25:02 35.9238 27.6273 11.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 04:46:02 35.1747 25.2285 13.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 04:18:17 39.6118 26.4790 12.6 -.- 1.6 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.09.11 04:11:50 37.9745 27.1087 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.11 04:01:10 36.4433 27.2013 24.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 03:47:10 36.4165 27.1788 13.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 03:38:16 36.2343 27.0967 7.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 03:32:40 36.3023 27.1215 21.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.11 03:21:03 36.3023 27.1328 22.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 03:13:06 38.0465 27.2105 8.1 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.09.11 02:18:41 37.0263 27.7838 5.0 -.- 1.3 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.09.11 01:33:51 39.8822 38.6073 11.1 -.- 2.0 -.- AYDOGAN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.09.11 01:26:38 36.2502 35.8860 15.4 -.- 1.9 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2021.09.11 01:12:57 36.4575 27.1823 7.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 00:52:19 36.4407 27.1703 6.6 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.11 00:40:21 39.4578 26.2125 9.3 -.- 2.1 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.09.11 00:32:44 38.9397 26.1248 6.4 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.11 00:18:18 37.0220 27.8070 15.9 -.- 1.7 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel