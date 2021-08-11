Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Ağustos son depremler listesi

DATÇA'DA DEPREM AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23:14'te bir deprem meydana geldi. Datça'ya 40.27 km uzaklıkta gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak saptanırken derinliği ise 7.25 km olarak kaydedildi. Saat 01:53'te ise Datça'ya 35.84 km uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde, 23.01 km derinlikte bir deprem daha oldu.