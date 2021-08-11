Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Ağustos son depremler listesi
Yaşanan sarsıntılar ardından vatandaşlar başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte 11 Ağustos son depremler listesi...
Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Farklı bölgelerden gelen deprem haberleri ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandillinin verilerini inceliyor. Son günlerde Ege Bölgesi’nde yaşanan sarsıntı haberleri artış gösterdi.
DATÇA'DA DEPREM
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23:14'te bir deprem meydana geldi. Datça'ya 40.27 km uzaklıkta gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak saptanırken derinliği ise 7.25 km olarak kaydedildi. Saat 01:53'te ise Datça'ya 35.84 km uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde, 23.01 km derinlikte bir deprem daha oldu.
Kandilli verilerine göre 11 Ağustos'ta Akdeniz, Muğla, Van, Afyonkarahisar, Balıkesir'de şiddetleri 1.5-3.5 arasında değişen artçılar meydana geldi.
................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.11 07:45:02 36.4458 27.1588 7.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 07:35:08 36.3445 26.9857 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 07:31:18 36.3240 27.0205 3.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 07:11:59 36.9852 27.3708 4.1 -.- 1.8 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.08.11 06:43:31 36.3348 27.0092 9.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 06:40:51 38.9392 26.1647 11.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.11 06:40:04 36.2997 27.0602 9.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 06:37:54 36.3228 27.1200 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 06:22:30 36.2628 28.8865 25.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 06:10:06 36.3180 27.2050 10.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 06:02:26 36.3295 27.0633 7.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 06:00:38 36.3657 27.0225 7.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 05:57:43 36.3278 27.0575 15.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 05:56:22 36.2880 27.1410 12.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 05:25:39 36.3382 27.0612 8.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 05:22:52 38.2353 44.3870 2.6 -.- 3.4 3.4 OZPINAR-BASKALE (VAN) İlksel
2021.08.11 04:59:56 36.2577 27.2155 8.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:50:47 35.1493 25.2188 8.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:43:01 36.3225 27.1110 6.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:30:58 36.2940 27.0880 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 04:23:44 36.3913 27.1855 1.7 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:11:24 36.3462 27.0597 10.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 04:09:49 36.3028 27.1302 9.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 04:04:18 36.4360 27.2187 14.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 03:57:20 36.3393 27.0435 10.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 03:41:47 36.3297 27.1230 6.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 03:33:08 36.2648 27.1137 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 03:31:32 36.3453 27.0978 6.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 03:28:12 39.3073 26.0835 10.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.11 03:18:44 36.3217 27.0995 5.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 03:15:43 36.2938 27.0845 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 02:55:29 36.2923 27.1070 9.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 02:42:34 36.3705 27.0608 11.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 02:35:07 38.6838 30.8197 5.4 -.- 1.6 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.08.11 02:30:16 36.2955 27.1217 2.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 02:22:32 37.7785 27.1303 4.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.11 02:17:42 36.3070 27.0440 12.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 02:13:36 39.3682 28.3348 9.2 -.- 1.9 -.- OKCULAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.08.11 02:05:19 36.3937 27.0485 7.7 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2021.08.11 02:00:49 36.3315 27.0440 9.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 01:56:27 36.2882 27.1638 11.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 01:53:54 36.3413 27.0377 9.5 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ İlksel
2021.08.11 01:27:09 36.3157 27.0898 8.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 01:22:47 36.5000 25.4765 8.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 01:08:04 36.4562 27.1167 3.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 00:45:17 38.2783 39.0228 9.4 -.- 1.5 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2021.08.11 00:38:34 36.2722 27.1205 13.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 00:37:15 36.2620 27.0767 11.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 00:32:05 36.2213 27.1017 10.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 00:30:23 36.2990 27.1553 10.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 00:27:11 36.2227 27.1207 9.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 00:24:31 37.9110 27.2187 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.11 00:20:33 36.2438 27.2167 9.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.11 00:19:20 36.2312 27.0967 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.11 00:14:47 36.2488 27.1112 7.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel