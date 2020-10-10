Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 10 Ekim son dakika deprem haberleri
Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üssü ve şiddeti değişen depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?’ sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. İşte, 10 Ekim 2020 son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
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Deprem, ülkemizin ana gündem konularından biri. Her gün Türkiye ve yakın çevresinde küçüklü büyüklü depremler yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesinde de Türkiye'deki depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgileri anlık olarak yenileniyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?
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Kandilli Rasathanesi 10 Ekim tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Eskişehir, Niğde, Kütahya, Elazığ, Muğla, Kars, Düzce, Elazığ ve Kars’ta ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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SON DEPREMLER VERİLERİ
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.