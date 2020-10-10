MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeprem mi oldu, nerede deprem oldu? 10 Ekim son dakika deprem haberleri
GeriGündem Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 10 Ekim son dakika deprem haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 09:47 | 

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 10 Ekim son dakika deprem haberleri

Türkiye’nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez üssü ve şiddeti değişen depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?’ sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. İşte, 10 Ekim 2020 son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Deprem, ülkemizin ana gündem konularından biri. Her gün Türkiye ve yakın çevresinde küçüklü büyüklü depremler yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesinde de Türkiye'deki depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgileri anlık olarak yenileniyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

2
Abone Olgoogle-news

Kandilli Rasathanesi 10 Ekim tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Eskişehir, Niğde, Kütahya, Elazığ, Muğla, Kars, Düzce, Elazığ ve Kars’ta ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.

3SON DEPREMLER VERİLERİ
Abone Olgoogle-news

SON DEPREMLER VERİLERİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi