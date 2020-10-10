Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 10 Ekim son dakika deprem haberleri

Deprem, ülkemizin ana gündem konularından biri. Her gün Türkiye ve yakın çevresinde küçüklü büyüklü depremler yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesinde de Türkiye'deki depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgileri anlık olarak yenileniyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?