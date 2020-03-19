Deprem mi oldu? Kandilli verileriyle son dakika deprem haberleri

Türkiye haftanın dördüncü gününe deprem haberiyle başladı. 19 Mart Perşembe günü çeşitli illerden gelen deprem haberleri ardından AFAD ve Kandilli son depremler verilerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Yaşanan depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, en ufak sarsıntıda 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte Kandilli verileriyle son dakika deprem haberleri...