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Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 11:28, /

Deprem mi oldu? Kandilli verileriyle son dakika deprem haberleri

Deprem hattı bulunan ülkemizde son dakika deprem haberleri gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşanan her sarsıntıda büyük panik yaşayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. İşte deprem mi oldu, nerede deprem oldu? sorularına yanıt arayanlar için Kandilli verileriyle son dakika deprem haberleri

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Türkiye haftanın dördüncü gününe deprem haberiyle başladı. 19 Mart Perşembe günü çeşitli illerden gelen deprem haberleri ardından AFAD ve Kandilli son depremler verilerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Yaşanan depremler nedeniyle panik olan vatandaşlar, en ufak sarsıntıda 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte Kandilli verileriyle son dakika deprem haberleri...

2SİVASTA DEPREM

SİVAS'TA DEPREM

Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

3TOKATTA DEPREM

TOKAT'TA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'ne göre Tokat-Almus merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu, AFAD ise depremin merkez üssünü Sivas-Merkez ve büyüklüğünü 4.2 olarak bildirdi.

4GECE YARISI DEPREM

GECE YARISI DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Van'ın Gürpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliğin 5 km olarak açıklandığı depremin saat ise 02.07 olarak belirtildi.

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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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