Deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi 26 Ağustos
Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, yaşadıkları sarsıntının deprem olup olmadığını öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddetini paylaştı. İşte 26 Ağustos son depremler listesi...
Son depremler listesine yenileri ekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki artçılar devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti anlık olarak Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.
....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.26 07:51:47 38.6700 27.4737 13.7 -.- 2.6 -.- VEZIROGLU-(MANISA) İlksel
2021.08.26 07:04:56 36.4705 27.1207 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.26 06:00:34 36.3835 27.1715 22.5 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.26 05:24:16 36.4887 27.1308 5.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.26 05:03:41 34.4535 26.5337 11.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.26 04:41:19 36.3927 27.1523 19.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.26 04:21:49 38.5868 42.1368 9.8 -.- 2.9 -.- ODUNCULAR-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2021.08.26 03:19:08 38.9750 26.0575 1.4 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.26 03:06:16 40.1943 28.6925 10.0 -.- 2.4 -.- CATALAGIL-NILUFER (BURSA) İlksel
2021.08.26 03:02:44 36.2690 27.0595 11.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.26 00:56:58 37.7892 38.8308 19.7 -.- 1.9 -.- IKIZCE-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2021.08.26 00:53:58 38.3508 43.3187 38.5 -.- 3.1 3.3 AYAZPINAR-EDREMIT (VAN) İlksel