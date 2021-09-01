Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Son depremler listesi yoğun ilgi görüyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. 1 Eylül’de Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Manisa’da saat 07:33’de 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz’de ise saat 06:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Çorum Sungurlu’da saat: 04:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.