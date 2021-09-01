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Haber Giriş: 01 Eylül 2021 - 08:02 | 

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların ardından depremin büyüklüğünü ve nerede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından konu ile ilgili detaylı açıklamalar yapılıyor. Dün Kütahya’da gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki deprem birçok çevre ilden hissedildi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi

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1

Son depremler listesi yoğun ilgi görüyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. 1 Eylül’de Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Manisa’da saat 07:33’de 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz’de ise saat 06:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Çorum Sungurlu’da saat: 04:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Manisa’da saat 07:33’de 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz’de ise saat 06:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Çorum Sungurlu’da saat: 04:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.01 07:33:29 39.1402 27.5757 2.9 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2021.09.01 06:47:29 36.3705 27.1757 7.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.01 04:47:04 40.3737 34.4368 12.6 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2021.09.01 04:35:44 37.9083 27.2485 8.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.01 04:07:19 40.6283 36.8203 5.3 -.- 1.7 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.09.01 03:49:25 35.8985 29.7380 5.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2021.09.01 03:49:25)

2021.09.01 03:49:22 38.9827 30.2532 5.0 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) REVIZE01 (2021.09.01 03:49:25)

2021.09.01 03:31:56 37.7812 26.8595 7.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.01 02:39:58 38.5107 39.3123 5.0 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.09.01 01:55:22 36.0973 27.0632 19.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.01 01:33:08 35.2473 26.6327 18.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.01 01:30:21 39.2507 25.9645 5.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.01 01:26:32 39.0122 30.2423 5.0 -.- 1.6 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.09.01 01:22:31 37.5567 33.5328 3.1 -.- 2.2 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel

2021.09.01 01:04:53 39.3695 40.3943 22.5 -.- 1.6 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2021.09.01 00:58:05 38.0813 42.9657 7.7 -.- 2.1 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel

2021.08.31 22:22:04 36.3893 27.0735 12.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.31 22:16:53 36.3867 27.0593 11.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.31 21:41:07 38.9757 30.1727 5.3 -.- 2.7 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.08.31 21:32:15 36.1158 28.0445 52.8 -.- 3.3 3.1 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.31 21:13:48 38.9675 30.2550 5.0 -.- 2.8 -.- YENICE-IHSANIYE (AFYONKARAHISAR) İlksel

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