Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklamaları
Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların ardından depremin büyüklüğünü ve nerede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından konu ile ilgili detaylı açıklamalar yapılıyor. Dün Kütahya’da gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki deprem birçok çevre ilden hissedildi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Son depremler listesi yoğun ilgi görüyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. 1 Eylül’de Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Manisa’da saat 07:33’de 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz’de ise saat 06:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Çorum Sungurlu’da saat: 04:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
2
DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Manisa’da saat 07:33’de 1.7 büyüklüğünde, Akdeniz’de ise saat 06:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Çorum Sungurlu’da saat: 04:47’de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.