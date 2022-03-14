Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son depremler hakkındaki açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:28’de Muş Korkut’ta 1.7 büyüklüğünde, saat 07:27’de Ankara Bala’da 1.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.