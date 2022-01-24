Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgi veriliyor. 24 Ocak’ta saat 08:14’te Akdeniz’de 2.2 büyüklüğünde, saat 01:24’te Çanakkale Lapseki’de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
24 Ocak’ta saat 08:14’te Akdeniz’de 2.2 büyüklüğünde, saat 01:24’te Çanakkale Lapseki’de 2.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2022.01.24 08:14:38 35.6868 26.3790 12.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel2022.01.24 08:09:42 40.3383 27.0085 15.2 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel2022.01.24 08:08:47 40.3407 27.0108 11.4 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel2022.01.24 07:39:13 35.1480 25.3407 11.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2022.01.24 06:28:50 36.9243 27.6000 8.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2022.01.24 05:54:04 36.1082 29.7610 5.0 -.- 1.4 -.- SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) İlksel2022.01.24 05:24:54 41.2077 23.5943 7.5 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel2022.01.24 05:11:21 35.5983 26.6025 24.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel2022.01.24 03:26:52 37.7317 26.0978 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2022.01.24 02:54:59 38.5522 39.4133 4.8 -.- 1.2 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel2022.01.24 02:46:45 36.9035 28.2745 53.8 -.- 1.7 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel2022.01.24 02:32:22 39.9715 42.1005 5.4 -.- 1.2 -.- YUZOREN-HORASAN (ERZURUM) İlksel2022.01.24 01:46:12 35.0938 25.1895 15.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2022.01.24 01:42:23 40.1428 24.4138 1.9 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel2022.01.24 01:18:18 40.8100 31.8648 5.0 -.- 1.7 -.- ULUMESCIT-(BOLU) İlksel2022.01.24 01:13:57 39.2832 40.2135 11.9 -.- 1.7 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel2022.01.24 00:32:55 39.3058 41.7988 5.0 -.- 2.5 -.- YELPIZ-HINIS (ERZURUM) İlksel