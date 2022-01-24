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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

#Son Depremler#Deprem#Kandilli Rasathanesi

Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son deprem listesi yayımlanıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan gerçekleşen sarsıntıların nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde olduğunu öğrenebiliyorlar. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 24 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

1/3Deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgi veriliyor. 24 Ocak’ta saat 08:14’te Akdeniz’de 2.2 büyüklüğünde, saat 01:24’te Çanakkale Lapseki’de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2/3DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

24 Ocak’ta saat 08:14’te Akdeniz’de 2.2 büyüklüğünde, saat 01:24’te Çanakkale Lapseki’de 2.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/3SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2022.01.24 08:14:38 35.6868 26.3790 12.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel2022.01.24 08:09:42 40.3383 27.0085 15.2 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel2022.01.24 08:08:47 40.3407 27.0108 11.4 -.- 2.1 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel2022.01.24 07:39:13 35.1480 25.3407 11.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2022.01.24 06:28:50 36.9243 27.6000 8.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel2022.01.24 05:54:04 36.1082 29.7610 5.0 -.- 1.4 -.- SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) İlksel2022.01.24 05:24:54 41.2077 23.5943 7.5 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel2022.01.24 05:11:21 35.5983 26.6025 24.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel2022.01.24 03:26:52 37.7317 26.0978 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2022.01.24 02:54:59 38.5522 39.4133 4.8 -.- 1.2 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel2022.01.24 02:46:45 36.9035 28.2745 53.8 -.- 1.7 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel2022.01.24 02:32:22 39.9715 42.1005 5.4 -.- 1.2 -.- YUZOREN-HORASAN (ERZURUM) İlksel2022.01.24 01:46:12 35.0938 25.1895 15.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2022.01.24 01:42:23 40.1428 24.4138 1.9 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel2022.01.24 01:18:18 40.8100 31.8648 5.0 -.- 1.7 -.- ULUMESCIT-(BOLU) İlksel2022.01.24 01:13:57 39.2832 40.2135 11.9 -.- 1.7 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel2022.01.24 00:32:55 39.3058 41.7988 5.0 -.- 2.5 -.- YELPIZ-HINIS (ERZURUM) İlksel

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#Son Depremler#Deprem#Kandilli Rasathanesi