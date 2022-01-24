Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili bilgi veriliyor. 24 Ocak’ta saat 08:14’te Akdeniz’de 2.2 büyüklüğünde, saat 01:24’te Çanakkale Lapseki’de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.