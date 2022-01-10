Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 10 Ocak'ta saat 08:14'te İzmir Ödemiş'te 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 06:24'te ise Akdeniz'de 2.3 büyüklüğünde deprem oldu.