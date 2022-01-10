Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler, 10 Ocak itibari ile merak edilen konular arasında bulunuyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin şiddeti, derinliği ve sarsıntının nerede olduğu ile ilgili bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar ile öğrenebiliyorlar. Peki, deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte son depremler listesi
Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 10 Ocak'ta saat 08:14'te İzmir Ödemiş'te 1.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Saat 06:24'te ise Akdeniz'de 2.3 büyüklüğünde deprem oldu.
DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.10 08:14:20 38.1757 27.9762 3.9 -.- 1.7 -.- KARAKOVA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.01.10 07:43:35 37.8670 29.3760 5.2 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 06:56:10 39.1157 41.5588 21.5 -.- 1.1 -.- DONERTAS-VARTO (MUS) İlksel
2022.01.10 06:27:27 37.2275 34.6447 4.8 -.- 1.2 -.- OLUKKOYAGI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.01.10 06:24:18 36.4700 25.5657 8.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel2022.01.10 06:09:22 40.5238 34.5637 18.8 -.- 1.5 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM) İlksel
2022.01.10 05:27:54 37.2607 27.7860 11.0 -.- 1.5 -.- BECIN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.01.10 04:57:17 39.2113 39.3810 4.7 -.- 1.4 -.- EGRIYAMAC-(TUNCELI) İlksel
2022.01.10 03:58:41 37.5883 29.4415 29.2 -.- 0.7 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 03:27:13 36.9812 30.3047 76.7 -.- 2.0 -.- YAZIR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.10 03:17:14 38.9605 26.0512 5.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 02:45:55 39.0757 27.5327 5.9 -.- 1.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
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2022.01.10 08:14:20 38.1757 27.9762 3.9 -.- 1.7 -.- KARAKOVA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.01.10 07:43:35 37.8670 29.3760 5.2 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 06:56:10 39.1157 41.5588 21.5 -.- 1.1 -.- DONERTAS-VARTO (MUS) İlksel
2022.01.10 06:27:27 37.2275 34.6447 4.8 -.- 1.2 -.- OLUKKOYAGI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.01.10 06:24:18 36.4700 25.5657 8.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel2022.01.10 06:09:22 40.5238 34.5637 18.8 -.- 1.5 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM) İlksel
2022.01.10 05:27:54 37.2607 27.7860 11.0 -.- 1.5 -.- BECIN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.01.10 04:57:17 39.2113 39.3810 4.7 -.- 1.4 -.- EGRIYAMAC-(TUNCELI) İlksel
2022.01.10 03:58:41 37.5883 29.4415 29.2 -.- 0.7 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 03:27:13 36.9812 30.3047 76.7 -.- 2.0 -.- YAZIR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.10 03:17:14 38.9605 26.0512 5.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 02:45:55 39.0757 27.5327 5.9 -.- 1.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel