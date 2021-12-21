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Haber Giriş: 21 Aralık 2021 - 08:13 | 

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor, bu açıklamalardan gerçekleşen depremlerin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğunu öğrenebiliyorlar. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte 21 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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1
Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. 21 Aralık’ta Akdeniz Girit Adası’nda 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 05:26 sularında oldu. Saat 04:51’de ise Akdeniz’de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

21 Aralık’ta Akdeniz Girit Adası’nda 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 05:26 sularında oldu. Saat 04:51’de ise Akdeniz’de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.12.21 05:26:25 35.3785 25.3403 10.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.21 04:51:14 35.7173 26.5118 8.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.21 04:38:19 37.5213 36.2433 5.8 -.- 1.9 -.- GOZTASI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.12.21 04:36:17 40.6180 35.3770 1.2 -.- 2.2 -.- ISIKLI-MECITOZU (CORUM) İlksel

2021.12.21 04:34:58 40.7950 28.1362 8.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.12.21 03:28:45 40.6067 35.3902 4.5 -.- 2.8 -.- FIGANI-MECITOZU (CORUM) İlksel

2021.12.21 03:11:44 38.2915 38.6510 4.0 -.- 2.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel

2021.12.21 02:33:42 36.0337 27.6145 16.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
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