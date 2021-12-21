Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. 21 Aralık’ta Akdeniz Girit Adası’nda 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 05:26 sularında oldu. Saat 04:51’de ise Akdeniz’de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu.