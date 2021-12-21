Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor, bu açıklamalardan gerçekleşen depremlerin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğunu öğrenebiliyorlar. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte 21 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve derinliği hakkında bilgiler veriliyor. 21 Aralık’ta Akdeniz Girit Adası’nda 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 05:26 sularında oldu. Saat 04:51’de ise Akdeniz’de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
DEPREM Mİ OLDU?
21 Aralık’ta Akdeniz Girit Adası’nda 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 05:26 sularında oldu. Saat 04:51’de ise Akdeniz’de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
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İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.12.21 05:26:25 35.3785 25.3403 10.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.21 04:51:14 35.7173 26.5118 8.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.21 04:38:19 37.5213 36.2433 5.8 -.- 1.9 -.- GOZTASI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.12.21 04:36:17 40.6180 35.3770 1.2 -.- 2.2 -.- ISIKLI-MECITOZU (CORUM) İlksel
2021.12.21 04:34:58 40.7950 28.1362 8.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.12.21 03:28:45 40.6067 35.3902 4.5 -.- 2.8 -.- FIGANI-MECITOZU (CORUM) İlksel
2021.12.21 03:11:44 38.2915 38.6510 4.0 -.- 2.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2021.12.21 02:33:42 36.0337 27.6145 16.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
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2021.12.21 05:26:25 35.3785 25.3403 10.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.21 04:51:14 35.7173 26.5118 8.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.21 04:38:19 37.5213 36.2433 5.8 -.- 1.9 -.- GOZTASI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2021.12.21 04:36:17 40.6180 35.3770 1.2 -.- 2.2 -.- ISIKLI-MECITOZU (CORUM) İlksel
2021.12.21 04:34:58 40.7950 28.1362 8.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.12.21 03:28:45 40.6067 35.3902 4.5 -.- 2.8 -.- FIGANI-MECITOZU (CORUM) İlksel
2021.12.21 03:11:44 38.2915 38.6510 4.0 -.- 2.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2021.12.21 02:33:42 36.0337 27.6145 16.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel