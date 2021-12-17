Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin şiddeti ile ilgili bilgileri Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile öğreniyorlar. 17 Aralık'ta saat 10:10'da Ermenistan'da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.