Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti ve nerede olduğu ile ilgili bilgiler aktarılıyor. Peki, deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte gerçekleşen son depremlerin listesi
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin şiddeti ile ilgili bilgileri Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile öğreniyorlar. 17 Aralık'ta saat 10:10'da Ermenistan'da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.12.17 10:10:10 41.0963 43.8532 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel2021.12.17 09:59:27 38.9913 42.1503 20.4 -.- 1.9 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel2021.12.17 09:49:57 39.0393 37.3603 0.0 -.- 1.6 -.- TURNALI-KANGAL (SIVAS) İlksel2021.12.17 07:55:12 37.0333 28.1210 5.0 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel2021.12.17 05:48:04 37.7055 26.0023 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.12.17 05:29:10 38.0158 27.0147 3.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2021.12.17 05:01:32 37.1090 35.7002 13.6 -.- 1.9 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel2021.12.17 04:49:36 38.8412 26.9400 9.5 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2021.12.17 04:30:34 37.9968 31.3505 8.7 -.- 2.2 -.- YENIKOY-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel2021.12.17 04:07:41 37.8220 27.1943 11.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2021.12.17 03:49:01 38.9652 26.4002 14.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel2021.12.17 02:42:58 37.2932 28.2108 2.5 -.- 1.4 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel