Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Son depremler listesi güncel olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanıyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre gerçekleşen depremlerin şiddetini, nerede olduğunu ve derinliğini öğrenebiliyorlar. Deprem mi oldu, en son nerede oldu? İşte son depremler listesi
Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. En son nerede depremin olduğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile öğrenilebiliyor. 13 Aralık’ta Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:40’da On iki Adalar’da yerin 3.6 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM Mİ OLDU?
13 Aralık’ta saat 07:40’da On iki Adalar’da yerin 3.6 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07:08’de Denizli Honaz’da 1.7 büyüklüğünde, saat 06:40’da Van Ermişler’de 1.7 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
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SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.13 07:40:09 37.7047 26.0245 3.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.13 07:08:11 37.7613 29.2835 5.9 -.- 1.7 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.12.13 06:40:59 38.8875 43.4913 3.0 -.- 1.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2021.12.13 06:23:19 38.5417 44.8318 5.4 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2021.12.13 06:10:30 37.1703 28.3137 5.2 -.- 1.6 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel
2021.12.13 05:29:13 38.5663 27.4438 9.3 -.- 1.0 -.- AYVACIK-(MANISA) İlksel
2021.12.13 04:57:21 38.5217 39.2900 14.0 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2021.12.13 04:00:36 37.8892 29.2487 4.8 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2021.12.13 03:38:29 36.4178 28.4188 23.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.13 03:29:13 37.9027 35.0992 9.5 -.- 1.1 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2021.12.13 02:49:14 40.1208 40.8680 4.0 -.- 1.5 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2021.12.13 02:31:51 38.4392 39.2217 12.0 -.- 1.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.12.13 01:28:39 38.8815 43.4888 5.0 -.- 2.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2021.12.13 00:58:06 40.5585 35.4760 5.0 -.- 2.3 -.- BOGAZKAYA-MECITOZU (CORUM) İlksel
2021.12.13 00:45:36 37.1287 28.5090 8.3 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.13 00:25:43 37.4762 35.8498 5.0 -.- 2.7 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.13 07:40:09 37.7047 26.0245 3.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.13 07:08:11 37.7613 29.2835 5.9 -.- 1.7 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.12.13 06:40:59 38.8875 43.4913 3.0 -.- 1.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2021.12.13 06:23:19 38.5417 44.8318 5.4 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2021.12.13 06:10:30 37.1703 28.3137 5.2 -.- 1.6 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel
2021.12.13 05:29:13 38.5663 27.4438 9.3 -.- 1.0 -.- AYVACIK-(MANISA) İlksel
2021.12.13 04:57:21 38.5217 39.2900 14.0 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2021.12.13 04:00:36 37.8892 29.2487 4.8 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2021.12.13 03:38:29 36.4178 28.4188 23.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.13 03:29:13 37.9027 35.0992 9.5 -.- 1.1 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2021.12.13 02:49:14 40.1208 40.8680 4.0 -.- 1.5 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2021.12.13 02:31:51 38.4392 39.2217 12.0 -.- 1.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.12.13 01:28:39 38.8815 43.4888 5.0 -.- 2.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2021.12.13 00:58:06 40.5585 35.4760 5.0 -.- 2.3 -.- BOGAZKAYA-MECITOZU (CORUM) İlksel
2021.12.13 00:45:36 37.1287 28.5090 8.3 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.13 00:25:43 37.4762 35.8498 5.0 -.- 2.7 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA) İlksel