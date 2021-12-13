Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. En son nerede depremin olduğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ile öğrenilebiliyor. 13 Aralık’ta Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 07:40’da On iki Adalar’da yerin 3.6 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.