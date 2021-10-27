Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin nerede olduğunu, şiddetini ve saat kaçta gerçekleştiğini AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son depremler açıklamaları ile öğreniyorlar. Peki, 27 Ekim’de bugün en son nerede deprem oldu? İşte yapılan son açıklamalar
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Son depremler, yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili bilgiler veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Ekim'de Akdeniz'de saat 06:54'de 1.7 büyüklüğünde, Kuşadası'nda saat 06:50'de 1.1 büyüklüğünde, İzmir Selçuk'ta saat 06:44'de 1.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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DEPREM Mİ OLDU?
27 Ekim'de Akdeniz'de saat 06:54'de 1.7 büyüklüğünde, Kuşadası'nda saat 06:50'de 1.1 büyüklüğünde, İzmir Selçuk'ta saat 06:44'de 1.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.