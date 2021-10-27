Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Son depremler, yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili bilgiler veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Ekim'de Akdeniz'de saat 06:54'de 1.7 büyüklüğünde, Kuşadası'nda saat 06:50'de 1.1 büyüklüğünde, İzmir Selçuk'ta saat 06:44'de 1.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.