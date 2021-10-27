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Haber Giriş: 27 Ekim 2021 - 07:39 | 

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar gerçekleşen depremlerin nerede olduğunu, şiddetini ve saat kaçta gerçekleştiğini AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son depremler açıklamaları ile öğreniyorlar. Peki, 27 Ekim’de bugün en son nerede deprem oldu? İşte yapılan son açıklamalar

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Son depremler, yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili bilgiler veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Ekim'de Akdeniz'de saat 06:54'de 1.7 büyüklüğünde, Kuşadası'nda saat 06:50'de 1.1 büyüklüğünde, İzmir Selçuk'ta saat 06:44'de 1.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

27 Ekim'de Akdeniz'de saat 06:54'de 1.7 büyüklüğünde, Kuşadası'nda saat 06:50'de 1.1 büyüklüğünde, İzmir Selçuk'ta saat 06:44'de 1.2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.10.27 06:54:50 36.2870 28.8398 27.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel2021.10.27 06:50:17 37.8575 27.3303 8.8 -.- 1.1 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel2021.10.27 06:44:54 37.8880 27.3242 8.5 -.- 1.2 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel2021.10.27 06:35:19 37.9020 26.4992 8.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel2021.10.27 06:34:01 36.9968 26.9492 24.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2021.10.27 06:23:32 37.8553 26.8655 3.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2021.10.27 06:10:17 40.7228 27.5508 15.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel2021.10.27 05:34:38 36.9758 28.3395 9.2 -.- 1.7 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel2021.10.27 05:28:25 39.1372 40.5272 9.5 -.- 1.1 -.- BOYALI-ADAKLI (BINGOL) İlksel2021.10.27 03:52:22 37.8428 27.1882 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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