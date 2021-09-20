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Haber Giriş: 20 Eylül 2021 - 08:03 | 

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar depremin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğunu öğreniyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları

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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. 20 Eylül'de saat 07:47'de Malatya'da 1.9 büyüklüğünde, Muğla'da saat 07:18'de 1.7 büyüklüğünde, Van'da saat 07:13'te 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

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20 Eylül'de saat 07:47'de Malatya'da 1.9 büyüklüğünde, Muğla'da saat 07:18'de 1.7 büyüklüğünde, Van'da saat 07:13'te 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.20 07:47:23 38.4003 38.7517 19.1 -.- 1.9 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.09.20 07:18:26 37.0703 28.3788 9.7 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2021.09.20 07:13:04 38.7087 43.2010 6.0 -.- 1.8 -.- AGARTI-(VAN) İlksel

2021.09.20 06:30:09 40.3425 25.8128 9.4 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.09.20 06:29:35 40.3785 25.9155 5.4 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.09.20 06:09:54 37.1650 28.7130 13.7 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.09.20 05:53:21 36.5137 27.1005 17.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.20 05:47:26 36.3863 29.3512 5.0 -.- 1.2 -.- CAVDIR-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.09.20 05:29:23 36.4580 27.3032 10.6 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.20 05:19:24 39.2225 33.2768 4.4 -.- 1.4 -.- BUYUKKISLA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.09.20 05:05:40 37.8923 26.9390 17.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.20 04:58:12 37.7018 26.7805 12.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.20 04:46:27 38.4323 40.4255 10.0 -.- 2.1 -.- KALABA-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2021.09.20 04:31:13 40.8117 27.3773 18.2 -.- 0.8 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2021.09.20 03:01:18 35.9090 29.3983 18.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.20 02:18:13 38.9190 30.0132 5.0 -.- 1.5 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2021.09.20 02:16:58 38.2842 44.3760 5.0 -.- 2.6 -.- GUVENDIK-BASKALE (VAN) İlksel

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