Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. 20 Eylül'de saat 07:47'de Malatya'da 1.9 büyüklüğünde, Muğla'da saat 07:18'de 1.7 büyüklüğünde, Van'da saat 07:13'te 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.