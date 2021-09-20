Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları
Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar depremin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğunu öğreniyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları
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Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. 20 Eylül'de saat 07:47'de Malatya'da 1.9 büyüklüğünde, Muğla'da saat 07:18'de 1.7 büyüklüğünde, Van'da saat 07:13'te 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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20 Eylül'de saat 07:47'de Malatya'da 1.9 büyüklüğünde, Muğla'da saat 07:18'de 1.7 büyüklüğünde, Van'da saat 07:13'te 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.