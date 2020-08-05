Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 5 Ağustos son depremler verileri

MALATYA DEPREMİNİN AYRINTILARI Malatya’nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam ediyor. 5.2 büyüklüğündeki depremden sonraki büyük artçı sarsıntı saat 18.30’da 4.4 ile kendini gösterdi.Pütürge ilçesi Pazarcık Mahallesi merkezli deprem 7.31 kilometre yerin altında gerçekleşti.



Bu arada, saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 19.00’a kadar 4,4 ile 1,7 arasında 20 artçı deprem daha meydana geldi.



4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA



Pütürge ilçesinde, saat 21.40'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.



AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 3,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.