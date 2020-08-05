Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 5 Ağustos son depremler verileri
Deprem, Türkiye gündeminde kalmaya devam ediyor. Farklı illerde meydana gelen artçı sarsıntılar ardından internette ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorulara yanıt aranıyor. Depremin merkez üssünde bulunan pek çok kişi, sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli 5 Ağustos son depremler verileri
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4 Ağustos tarihli Malatya depremi ardından son depremler bir kez daha gündem oldu. Merkez üssü Malatya Pütürge olan 5,7 şiddetindeki deprem; Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Siirt'te de hissedilmişti. Malatya’da gün boyunca artçı depremler devam ederken; AFAD ve Kandilli son depremler verilerine göre, farklı illerde de yeni sarsıntılar yaşanıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler...
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Kandilli Rasathanesi'nin Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler verilerine göre, en son Elazığ, Malatya, Balıkesir ve Bilecik ilçelerinde sarsıntılar meydana geldi.
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MALATYA DEPREMİNİN AYRINTILARI
Malatya’nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam ediyor. 5.2 büyüklüğündeki depremden sonraki büyük artçı sarsıntı saat 18.30’da 4.4 ile kendini gösterdi.Pütürge ilçesi Pazarcık Mahallesi merkezli deprem 7.31 kilometre yerin altında gerçekleşti.
Bu arada, saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 19.00’a kadar 4,4 ile 1,7 arasında 20 artçı deprem daha meydana geldi.
4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Pütürge ilçesinde, saat 21.40'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 3,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.