Deprem mi oldu? İşte 4 Haziran son dakika deprem haberleri
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 4 Haziran tarihli son dakika deprem haberleri
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerelerde, kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte, 4 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...
4 HAZİRAN TARİHLİ DEPREMLER
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.06.04 06:24:17 37.0803 31.0717 100.5 -.- 1.7 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2021.06.04 05:35:12 39.5037 29.0498 5.0 -.- 2.4 -.- KAVAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2021.06.04 05:29:12 38.1543 36.9202 5.5 -.- 1.9 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.06.04 05:13:35 36.2645 27.7998 7.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.04 04:11:12 39.6433 28.5302 15.8 -.- 1.8 -.- KIZILOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2021.06.04 04:05:25 35.0648 25.2557 7.1 -.- 4.3 4.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.04 03:52:19 36.9232 27.7132 28.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.04 02:29:24 37.8775 26.8600 8.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.04 01:29:32 38.9277 42.5607 2.7 -.- 1.6 -.- MAGALCIK-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2021.06.04 01:05:04 39.5952 28.5058 5.0 -.- 1.9 -.- CAMKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel