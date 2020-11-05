Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde eyer alıyor. Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı bilgilere göre Kuşadası Körfezi’nde saat 06:25’te 3.5 büyüklüğünde yerin 8.6 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07:43’te 1.9 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Sisam Adası’nda ise ufak artçılar devam ediyor. Saat 07:35’te 1.4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. İşte gerçekleşen son depremler