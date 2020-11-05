MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeprem mi oldu, en son nerede oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GeriGündem Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 08:01 | 

Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili resmi açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan en son nerede deprem olduğunu ve kaç şiddetinde sarsıntının gerçekleştiğini öğrenebiliyorlar. Dün Marmara Denizi’nde yaşan deprem bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. Peki bugün en son ne zaman deprem oldu? İşte açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde eyer alıyor. Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı bilgilere göre Kuşadası Körfezi’nde saat 06:25’te 3.5 büyüklüğünde yerin 8.6 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07:43’te 1.9 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Sisam Adası’nda ise ufak artçılar devam ediyor. Saat 07:35’te 1.4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. İşte gerçekleşen son depremler

2DEPREM Mİ OLDU
Abone Olgoogle-news

DEPREM Mİ OLDU?

Kuşadası Körfezi’nde saat 06:25’te 3.5 büyüklüğünde yerin 8.6 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07:43’te 1.9 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Sisam Adası’nda ise ufak artçılar devam ediyor. Saat 07:35’te 1.4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
Abone Olgoogle-news

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.11.05 07:43:39 37.8822 26.9547 8.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.05 07:35:01 37.6997 27.0527 5.0 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.05 07:34:22 37.7055 27.0582 1.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.05 07:31:07 37.8422 27.2932 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2020.11.05 07:28:22 37.8737 26.9353 5.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.05 07:27:37 37.8123 26.7445 6.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi