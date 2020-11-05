Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili resmi açıklamalar yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalardan en son nerede deprem olduğunu ve kaç şiddetinde sarsıntının gerçekleştiğini öğrenebiliyorlar. Dün Marmara Denizi’nde yaşan deprem bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. Peki bugün en son ne zaman deprem oldu? İşte açıklamalar
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Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde eyer alıyor. Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı bilgilere göre Kuşadası Körfezi’nde saat 06:25’te 3.5 büyüklüğünde yerin 8.6 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07:43’te 1.9 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Sisam Adası’nda ise ufak artçılar devam ediyor. Saat 07:35’te 1.4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti. İşte gerçekleşen son depremler
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DEPREM Mİ OLDU?
Kuşadası Körfezi’nde saat 06:25’te 3.5 büyüklüğünde yerin 8.6 km derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 07:43’te 1.9 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Sisam Adası’nda ise ufak artçılar devam ediyor. Saat 07:35’te 1.4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.