Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 29 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. Aynı zamanda AFAD'da depremler hakkında bilgi veren bir liste yayınlıyor. Peki, 29 Ekim'de en son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte son depremlerin listesi
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Deprem mi oldu sorusu araştırılan konulardan biri oldu. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğu öğreniliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim'de Muğla'da saat 07:39'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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29 Ekim'de Muğla'da saat 07:39'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.3 olarak açıklandı. Saat 04:48'de Akdeniz'de 2.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.