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Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 08:20 | 

Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 29 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremlerin şiddeti ve derinliği belli oluyor. Aynı zamanda AFAD'da depremler hakkında bilgi veren bir liste yayınlıyor. Peki, 29 Ekim'de en son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte son depremlerin listesi

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Deprem mi oldu sorusu araştırılan konulardan biri oldu. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğu öğreniliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim'de Muğla'da saat 07:39'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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29 Ekim'de Muğla'da saat 07:39'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.3 olarak açıklandı. Saat 04:48'de Akdeniz'de 2.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2021.10.29 07:39:59 37.0498 28.1273 6.3 -.- 2.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel

2021.10.29 07:07:43 36.4347 29.4867 16.3 -.- 0.9 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.10.29 05:58:36 40.9337 33.0990 7.5 -.- 1.3 -.- YAZIOREN-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel

2021.10.29 05:37:06 40.4358 35.5077 6.9 -.- 1.6 -.- CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel

2021.10.29 05:27:14 40.0547 42.9503 5.0 -.- 1.5 -.- KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2021.10.29 05:02:32 35.9390 28.7775 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.29 04:48:47 36.4460 27.2915 7.9 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.29 04:45:08 36.3815 27.1630 10.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.29 04:34:00 36.3560 27.1515 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.29 04:24:22 36.9197 27.3968 1.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.29 04:21:37 38.6133 31.6335 12.3 -.- 1.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.10.29 04:01:53 37.4005 29.2172 8.5 -.- 1.4 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2021.10.29 03:37:17 40.8110 28.0350 7.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

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