Deprem mi oldu, en son nerede oldu? 29 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu araştırılan konulardan biri oldu. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre depremin şiddetini, derinliğini ve nerede olduğu öğreniliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim'de Muğla'da saat 07:39'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.