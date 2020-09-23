Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri

Niğde ve Aksaray’da yaşanan depremler ardından son depremlere yönelik aramalar artış gösterdi. Hissettikleri sarsıntılarda deprem ihtimalini akıllarına getiren pek çok kişi, özellikle sosyal medyada ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli vatandaşları hem web sayfalarından hem de resmi sosyal medya hesaplarından bilgilendiriyor. İşte 22 Eylül tarihli son dakika deprem haberleri…



