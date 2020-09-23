Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Kandilli'nin son depremler listesine göre İzmir körfezinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre bölgelerde de hissedildi. Depremin yaşandığı bölgede bulunan vatandaşlar, 'deprem mi oldu, kaç şiddetin deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte, son dakika depremler listesi ve depremin büyüklükleri.
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1
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Niğde ve Aksaray’da yaşanan depremler ardından son depremlere yönelik aramalar artış gösterdi. Hissettikleri sarsıntılarda deprem ihtimalini akıllarına getiren pek çok kişi, özellikle sosyal medyada ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli vatandaşları hem web sayfalarından hem de resmi sosyal medya hesaplarından bilgilendiriyor. İşte 22 Eylül tarihli son dakika deprem haberleri…
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Kandilli Rasathanesi 23 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Yozgat, Muş, Niğde, Kars, Muğla ve Malatya'da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.