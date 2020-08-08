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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 12:55,

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi

Son depremler 8 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Bitlis'te meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Muğla, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

2VALİLİKTEN AÇIKLAMA
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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan’da meydana gelen depremle ilgili valiliğe hasara yönelik ihbar gelmediğini bildirdi.

Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Çağatay, "Hizan ilçemizde meydana gelen 4,6 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. AFAD ve jandarma ekiplerimizle tespit çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22.20'de meydana gelen ve merkez üssü Bitlis'in Hizan ilçesi olan deprem, ilimizde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, Van'da herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'teki depremde hasara yönelik ihbar olmadığını, taramalara devam edildiğini bildirdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

3SON DEPREMLER LİSTESİ
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SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.08.08 12:27:44 37.0888 37.5733 11.2 -.- 1.8 -.- BATTAL-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2020.08.08 12:05:21 37.0673 27.8350 0.0 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.08.08 12:00:03 37.1852 28.2820 8.7 -.- 1.5 -.- YESILYURT-(MUGLA) İlksel

2020.08.08 10:29:32 38.1200 28.1785 17.4 -.- 1.2 -.- SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) İlksel

2020.08.08 10:21:37 37.0472 37.1192 0.0 -.- 1.8 -.- SIRASOGUT-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2020.08.08 09:30:10 38.2017 38.6525 8.3 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.08 09:23:16 38.5925 39.1747 5.2 -.- 1.7 -.- YALNIZ-(ELAZIG) İlksel2020.08.08 08:43:41 38.4690 38.8662 14.4 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.08.08 08:20:50 36.3635 28.5805 25.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel2020.08.08 08:05:36 38.1592 38.7495 5.1 -.- 2.1 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.08 06:36:49 39.8387 24.9770 30.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel2020.08.08 05:51:16 37.4200 35.8782 22.3 -.- 1.5 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.08.08 05:33:06 40.7303 35.7738 9.1 -.- 1.9 -.- BOGAZKOY-(AMASYA) İlksel

2020.08.08 04:29:51 38.2357 38.7663 5.0 -.- 3.8 3.8 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.08 03:24:21 36.3617 31.2102 46.7 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.08 03:23:12 38.1518 42.6030 5.4 -.- 1.9 -.- CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.08.08 02:54:27 38.1020 42.7142 7.6 -.- 2.4 -.- DOGANYAYLA-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2020.08.08 02:45:55 38.1357 42.6200 5.0 -.- 2.9 -.- DERINCE-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.08.08 01:57:47 36.9560 29.3497 3.9 -.- 1.8 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2020.08.08 01:35:09 38.1912 42.5723 14.3 -.- 1.6 -.- AKCEVRE-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.08.08 01:10:58 39.0508 31.6285 15.3 -.- 1.2 -.- DOGANYURT-CELTIK (KONYA) İlksel

2020.08.08 00:38:33 38.0017 42.6437 8.1 -.- 2.4 -.- DOKUKTAS-HIZAN (BITLIS) İlksel

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