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Haber Giriş: 06 Mart 2021 - 09:47 | 

Deprem mi oldu.. En son nerede deprem oldu? İşte 6 Mart son depremler listesi

Meydana gelen depremlerin ardından en son nerede deprem olduğunu merak eden vatandaşlar 6 Mart deprem listesini internette araştırıyorlar. Depremi hafif şekilde hisseden veya çevre illerde olan depremlerin etkisiyle deprem mi oldu sorusu da gene internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. İşte 6 Mart son depremler listesi ve detaylar

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16 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

6 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.03.06 07:08:50 37.0592 28.3450 3.8 -.- 1.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.06 07:02:37 37.8512 26.9352 2.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.06 06:51:26 37.8492 26.9350 7.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.06 06:51:22 39.5365 26.0212 12.8 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.06 06:20:31 38.9775 26.1177 10.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.06 05:17:29 38.7278 25.7417 10.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.06 04:51:45 39.1640 33.2245 12.2 -.- 1.5 -.- AKARCA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2021.03.06 04:25:12 38.9843 26.1093 10.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.06 03:25:09 40.6458 35.3245 4.9 -.- 2.1 -.- GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM) İlksel
2021.03.06 02:55:48 39.2772 25.4587 10.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.06 02:52:03 38.6167 43.2862 8.7 -.- 1.1 -.- YESILKOY-(VAN) İlksel
2021.03.06 02:41:08 38.8182 41.8363 9.9 -.- 1.7 -.- TANKOY-KORKUT (MUS) İlksel
2021.03.06 02:22:21 38.6923 43.3470 7.0 -.- 2.0 -.- GULSUNLER-(VAN) İlksel
2021.03.06 02:01:13 36.2393 32.1698 10.0 -.- 1.3 -.- GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.03.06 01:58:08 36.2377 32.1543 10.5 -.- 1.3 -.- GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.03.06 01:45:08 39.0573 28.1133 7.9 -.- 1.1 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.03.06 01:31:53 38.2420 30.0178 5.3 -.- 1.3 -.- DUZBEL-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2021.03.06 00:35:18 38.8280 43.6590 19.2 -.- 1.9 -.- ESENKOC-MURADIYE (VAN) İlksel
2021.03.06 00:17:01 38.5930 39.5095 5.0 -.- 1.9 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel

2Yer Yozgat - Sorgun

Yer Yozgat - Sorgun

Büyüklük 1.1 (ML)
Tarih 06/03/2021 - 08:27:44 (TS)
Enlem 39.9368 (K)
Boylam 35.2890 (D)
Derinlik 6.97 (KM)


KARADENİZ BÖLGESİ DİRİ FAYLARI

Karadeniz ve çevresi, düşük depremselliğe sahip bir bölge olarak tanımlanmakta olup, en önemli depremsellik Karadeniz ile ilintili değil, KAF gibi geniş çaplı bölgesel kırıklar ile ilişkilidir. Karadeniz’ in depremselliği oldukça düşük ve kabuksaldır. Sıkışma tektoniğinin oldukça belirgin olduğu kuzeydoğu kıyıda bindirme mekanizmasına sahip depremler oluşmaktadır. Güney kıyı ise neredeyse tamamen asismik olup bir pasif kıyı olarak tanımlanabilir. Güneyden kuzeye olan tüm sıkışma gerilmesi, KAF’ ın geniş çaplı sismik aktivitesi tarafından boşaltılır.

Sonuçta oluşan gerilme alanı, Karadeniz’ in bir sıkışma çöküntüsü olduğu ve Kafkas kıtasal kabuğunun Karadeniz’ in okyanusal kabuğuna bindirme yaptığı yönündeki görüşle oldukça uyumludur. Deprem odak mekanizmalarının ve atım vektörlerinin incelenmesi Doğu Anadolu ve Büyük Kafkaslar’ ın deformasyon şeklindeki temel farklılığı ortaya koymaktadır. Büyük Kafkaslar’ da odak mekanizmaları bindirme tipindedir. Büyük Kafkaslar’ daki sıkışma, güney yamacındaki bindirmeler sistemi ile açıklanır. Kafkaslar’ daki tüm depremler kabuksaldır ve deprem odaklarının büyük çoğunluğu 20 km seviyesine toplanmışlardır (Dondurur, D.2008)

3Yer Artvin - Merkez

Yer Artvin - Merkez

Büyüklük 1.3 (ML)
Tarih 06/03/2021 - 08:03:13 (TS)
Enlem 41.1440 (K)
Boylam 41.7708 (D)
Derinlik 7.00 (KM)


KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ DOĞU VE ORTA KESİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Varto (Muş) - Kazan (Bingöl) Arası: KAF'nın doğuda Karlıova ile batıda Kazan arasında, yaklaşık 60 km uzunlukta ve çok sayıda birbirine paralel ve/ veya birbirini tamamlayan K65B gidişli kırıklardan oluşan en doğudaki bölümü, Varto-Kazan arası bölümü olarak adlandırılmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Karlıova'nın 12 km doğusunda Kargapazarı civarında DAF ile birleşir. Kargapazarı'ndan doğuya Varto'ya doğru doğrusal bir şekilde devam eder. Varto'nun birkaç km doğusunda belirginliğini yitirir. Kargapazarı-Varto arasında fay boyunca sed gölleri ve fay vadicikleri gelişmiştir. Şaroğlu (1985), fayın kuzey bloğunun güneye göre 1000 m yüksekte bulunduğunu savunmaktadır. Bu durum, Kargapazarı-Varto arasında KAF'ın eğim atım bileşeninin olduğunu göstermektedir. 1966 Varto-Muş (Ms=6.9) bu segmentin en önemli depremidir.

Kazan (Bingöl) - Tanyeri (Erzincan) Arası: KAF'nın doğuda Kazan ile batıda Tanyeri arasında yer alan yaklaşık 85 km uzunluktaki bölümü, Kazan-Tanyeri adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Kazan'ın 5 km batısında belirginliğini kaybederken, Kazan ile Tanyeri arasında belirgin olarak izlenir.

Erzincan - Koyulhisar (Sivas) Arası: KAF'ın doğuda Erzincan ile batıda Koyulhisar arasında yaklaşık 155 km uzunlukta ve K70B doğrultulu bölümü Erzincan-Koyulhisar bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bu bölümde fay yer yer 5 km genişliklere ulaşır ve birkaç yerde sıçramalar yapar.

Koyulhisar (Sivas) – Niksar (Tokat) Arası: KAF'ın doğuda Koyulhisar ile batıda Niksar arasında uzanan yaklaşık 118 km uzunlukta ve BKB-DGD gidişli parçası Koyulhisar-Niksar bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Suşehri batısında ve Koyulhisar doğusunda 2.5 km genişlikte bir sıçrama yapar. Koyulhisar-Niksar arasında çok belirgin olan fay, Kelkit vadisini izler. Bu bölümde fay çok dar bir zon halinde uzanır. KAF'ın Erzincan-Niksar arasındaki bölümü 1939 depreminde (Ms=7.9) hareket etmiş ve 340 km uzunlukta bir yüzey faylanması meydana getirmiştir. Kırık boyunca 3.5 metrelik sağ yönlü ötelenmeler ölçülmüştür (Pamir ve Ketin 1946).

Niksar (Tokat) – Taşova (Amasya) Arası: KAF'ın doğuda Niksar ile batıda Tekke (Taşova) arasında kalan yaklaşık 60 km uzunlukta ve K64D gidişli parçası, Niksar-Taşova bölümü olarak adlandırılmıştır. (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Niksar'ın GB'sında belirgin olarak iki kola ayrılır. Güneydeki kol Ezinepazarı Fayı olarak adlandırılmış ve KAF'dan ayrı olarak ele alınmıştır. Bu fay, Niksar yakınlarında (37°D) anakoldan ayrılarak Anadolu Blok’unun iclerine doğru, yaklaşık 200 km boyunca (34°D),belirgin olarak izlenir (Erturaç&Tüysüz 2010). Bu bölüm doğuda Niksar'dan başlar, Erbaa güneyinden geçer ve Taşova güneyinde Tekke'ye kadar devam eder. Bu bölümde fay, 2 km içerisinde değişen aralıklarla uzanan iki ana kırıktan oluşur.

Taşova (Amasya) – Havza (Samsun) Arası: KAF'ın Taşova ile Havza arasında yer alan yaklaşık 72 km uzunlukta ve K70B genel gidişli parçası, Taşova-Havza arası bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Erbaa güneyinde Tekke köyüne kadar devam eden KAF, kuzeye 13 km'lik bir sıçrama yaparak Taşova KB'sında yeniden görünür. Yer yer 7 km genişlikte bir zon halini alan fay, özellikle Taşova-Ladik arasında çok belirgindir (Şaroğlu vd. 1987).

Köprübaşi (Samsun) - Kargı (Çorum) Arası: KAF'nın doğuda Köprübaşı ile batıda Kargı arasında yer alan yaklaşık 94 km uzunluktaki bölümü, Köprübaşı-Kargı arası bölümü adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Ladik-Havza arasında K70B gidişi ile çok belirgin olup, Havza'nın 4 km kuzeyinde çok sayıda zona dönüşerek bu belirginliğini kaybeder. Bu kesimden yaklaşık 9 km batıda, Köprübaşı yakınlarında tekrar morfolojik olarak belirginleşir.

Kargı (Çorum) – Ilgaz (Kastamonu) Arası: KAF'ın Doğuda Kargı ile batıda Ilgaz arasında yer alan yaklaşık 80 km uzunlukta ve K60D genel gidişli bölümü, Kargı-Ilgaz arası bölümü olarak adlandırılmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Fay Kargı ovası güneyinde Kızılırmak vadisini birkaç km izledikten sonra Mandıra Köyü yakınlarında tekrar görünür. Mandıra köyü ile batıda Karamemetler (Ilgaz) arasında 80 km kesiksiz olarak izlenir.

Ilgaz (Çankırı) – İsmetpaşa (Karabük) Arası: Şaroğlu vd. (1987), son 50 yılda olmuş depremlerin etki alanlarını dikkate alarak, KAF'ın Ilgaz-Abant arasında yer alan kesimini, Ilgaz-İsmetpaşa, İsmetpaşa-Yeniçağa ve Yeniçağa-Abant olmak üzer üç alt bölüme ayırmıştır. KAF'ın Doğuda Memetler köyü (Ilgaz) ile batıda İsmetpaşa arasında yer alan yaklaşık 69 km uzunlukta ve K10D genel gidişli bölümü, Ilgaz-İsmetpaşa bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Ilgaz-İsmetpaşa arasında yer alan KAF'ın bu bölümünde, 1951 yılında Ms=6.9 ve 1953 yılında Ms=6.0 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem meydana gelmiştir. 1951 depreminde en fazla hasar fayın güneyinde yer alan Kurşunlu'da gözlenmiştir.

4Yer Erzincan - Merkez

Yer Erzincan - Merkez

Büyüklük 1.5 (ML)
Tarih 06/03/2021 - 07:33:49 (TS)
Enlem 39.8845 (K)
Boylam 39.1818 (D)
Derinlik 6.99 (KM)

5Yer Aydin - Buharkent

Yer Aydin - Buharkent

Büyüklük 1.0 (ML)
Tarih 06/03/2021 - 07:22:13 (TS)
Enlem 37.9531 (K)
Boylam 28.7666 (D)
Derinlik 9.68 (KM)

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