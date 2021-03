Deprem mi oldu.. En son nerede deprem oldu? İşte 6 Mart son depremler listesi

Yer Yozgat - Sorgun Büyüklük 1.1 (ML)

Tarih 06/03/2021 - 08:27:44 (TS)

Enlem 39.9368 (K)

Boylam 35.2890 (D)

Derinlik 6.97 (KM)





KARADENİZ BÖLGESİ DİRİ FAYLARI



Karadeniz ve çevresi, düşük depremselliğe sahip bir bölge olarak tanımlanmakta olup, en önemli depremsellik Karadeniz ile ilintili değil, KAF gibi geniş çaplı bölgesel kırıklar ile ilişkilidir. Karadeniz’ in depremselliği oldukça düşük ve kabuksaldır. Sıkışma tektoniğinin oldukça belirgin olduğu kuzeydoğu kıyıda bindirme mekanizmasına sahip depremler oluşmaktadır. Güney kıyı ise neredeyse tamamen asismik olup bir pasif kıyı olarak tanımlanabilir. Güneyden kuzeye olan tüm sıkışma gerilmesi, KAF’ ın geniş çaplı sismik aktivitesi tarafından boşaltılır.



Sonuçta oluşan gerilme alanı, Karadeniz’ in bir sıkışma çöküntüsü olduğu ve Kafkas kıtasal kabuğunun Karadeniz’ in okyanusal kabuğuna bindirme yaptığı yönündeki görüşle oldukça uyumludur. Deprem odak mekanizmalarının ve atım vektörlerinin incelenmesi Doğu Anadolu ve Büyük Kafkaslar’ ın deformasyon şeklindeki temel farklılığı ortaya koymaktadır. Büyük Kafkaslar’ da odak mekanizmaları bindirme tipindedir. Büyük Kafkaslar’ daki sıkışma, güney yamacındaki bindirmeler sistemi ile açıklanır. Kafkaslar’ daki tüm depremler kabuksaldır ve deprem odaklarının büyük çoğunluğu 20 km seviyesine toplanmışlardır (Dondurur, D.2008)