Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte 23 Ekim'de meydana gelen son depremler
Son depremler yaşanan sarsıntıların ardından internette en çok aranan konuların başında geliyor. Ayrıca deprem mi oldu, nerede deprem oldu soruları da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar tarafından gene cevap arayan sorular arasında. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenen son depremler de Akdeniz bölgesindeki yoğunluk devam ederken Ege Denizi'nde de küçük sarsıntılar yaşandı. İşte 23 Ekim son depremler listesinde bugün meydana gelen depremler
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Akdeniz ve Ege'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan “ deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. Hafta ortasında meydana gelen sarsıntıları paylaşan Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitesinden depremin merkez üssü ve şiddetini incelemek mümkün. İşte 23 Ekim tarihli son depremler listesi…
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SON DEPREMLER LİSTESİ
2021.10.23 08:45:20 39.3605 25.5187 2.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI