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Haber Giriş: 23 Ekim 2021 - 09:46 | 

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte 23 Ekim'de meydana gelen son depremler

Son depremler yaşanan sarsıntıların ardından internette en çok aranan konuların başında geliyor. Ayrıca deprem mi oldu, nerede deprem oldu soruları da belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar tarafından gene cevap arayan sorular arasında. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenen son depremler de Akdeniz bölgesindeki yoğunluk devam ederken Ege Denizi'nde de küçük sarsıntılar yaşandı. İşte 23 Ekim son depremler listesinde bugün meydana gelen depremler

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Akdeniz ve Ege'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan “ deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. Hafta ortasında meydana gelen sarsıntıları paylaşan Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitesinden depremin merkez üssü ve şiddetini incelemek mümkün. İşte 23 Ekim tarihli son depremler listesi…

2SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.10.23 08:45:20 39.3605 25.5187 2.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2021.10.23 07:38:42 35.1897 25.2893 11.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.10.23 07:26:45 35.1763 25.3143 7.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.10.23 06:34:15 39.9745 41.3898 3.9 -.- 1.2 -.- BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM)

2021.10.23 06:27:10 40.1675 34.3157 11.9 -.- 0.9 -.- TUGCU-SUNGURLU (CORUM)

2021.10.23 06:26:15 38.0793 27.2482 5.4 -.- 1.4 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)

2021.10.23 06:16:48 37.9038 27.0750 4.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.10.23 06:07:04 39.3742 27.8952 5.7 -.- 1.4 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR)

2021.10.23 06:02:45 40.6978 36.7145 5.2 -.- 2.3 -.- DOGANYURT-ERBAA (TOKAT)

2021.10.23 05:54:40 36.4105 27.1380 6.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.10.23 05:52:56 36.3662 27.2465 12.5 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.10.23 05:52:21 37.8525 29.5655 19.7 -.- 1.0 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)

2021.10.23 05:50:21 37.8280 27.0727 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.10.23 05:48:22 38.0533 37.9662 7.8 -.- 1.5 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2021.10.23 05:46:03 40.1625 31.7547 6.2 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2021.10.23 05:44:16 36.4812 27.1105 7.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.10.23 05:40:33 39.4803 29.1055 13.2 -.- 1.3 -.- COBANLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)

2021.10.23 05:12:38 36.3803 28.7560 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2021.10.23 04:48:43 35.2590 27.6637 7.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2021.10.23 04:34:07 41.1190 43.9230 1.9 -.- 1.7 -.- ERMENISTAN

2021.10.23 04:29:36 37.2925 31.0397 60.6 -.- 1.9 -.- HASKIZILOREN-SERIK (ANTALYA)

2021.10.23 04:29:17 35.1502 25.2235 7.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.10.23 04:10:11 36.0950 27.3195 6.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.10.23 04:08:26 39.0603 30.2472 4.9 -.- 1.1 -.- ERENKOY-ALTINTAS (KUTAHYA)

2021.10.23 04:03:01 37.8423 26.3673 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.10.23 03:39:06 37.8763 26.4020 10.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2021.10.23 03:29:51 36.1043 29.8165 7.5 -.- 1.6 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2021.10.23 03:22:28 41.2017 43.9493 10.2 -.- 1.9 -.- GURCISTAN

2021.10.23 03:04:41 41.1933 43.8867 5.0 -.- 1.4 -.- GURCISTAN

2021.10.23 02:59:24 35.1335 25.1942 14.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.10.23 02:47:50 39.9275 27.2347 12.1 -.- 2.0 -.- YENICE (CANAKKALE)

2021.10.23 02:45:58 37.4452 35.4808 2.8 -.- 1.1 -.- DAYILAR-ALADAG (ADANA)

2021.10.23 02:36:39 35.1772 27.6752 10.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2021.10.23 02:19:30 36.4507 27.1645 5.5 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.10.23 02:16:46 37.8905 29.1567 9.9 -.- 1.6 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI)

2021.10.23 02:08:21 36.4542 27.2825 5.0 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

2021.10.23 01:52:52 37.4303 30.4540 15.9 -.- 1.3 -.- UZUMLUBEL-BUCAK (BURDUR)

2021.10.23 01:46:35 35.1148 25.2185 7.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.10.23 01:33:12 35.1158 25.2357 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.10.23 01:29:52 37.2403 28.6538 8.0 -.- 2.3 -.- MURATLAR-(MUGLA)

2021.10.23 01:22:42 39.5220 26.0407 13.2 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2021.10.23 01:12:27 38.8985 27.9192 1.1 -.- 1.1 -.- SEGIRDIM-AKHISAR (MANISA)

2021.10.23 00:53:35 35.1587 25.2162 6.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.10.23 00:44:50 35.1262 25.1685 14.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.10.23 00:31:53 37.7995 29.6885 8.1 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)

3Ege Denizinde 4 büyüklüğünde deprem (22 Ekim)

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem (22 Ekim)

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.11'de merkez üssü Didim açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7,04 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Didim ilçesine 265,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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