Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte 23 Ekim'de meydana gelen son depremler

Akdeniz ve Ege'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan “ deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. Hafta ortasında meydana gelen sarsıntıları paylaşan Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitesinden depremin merkez üssü ve şiddetini incelemek mümkün. İşte 23 Ekim tarihli son depremler listesi…