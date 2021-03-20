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Haber Giriş: 20 Mart 2021 - 09:12 | 

Deprem mi oldu.. En son nerede deprem oldu? 20 Mart son depremler listesi

Ülkemizin bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Hem kendi yaşadığı bölgede hem de belli bellirsiz hissedilen depremlerin ardınan nerede deprem oldu ve deprem mi oldu sorusu internette en çok aranan konuların başında geliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 20 Mart son depremler listesi...

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1

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 08.51'de merkez üssü Erzincan olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzincan'da saat 08.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

220 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

20 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.03.20 09:01:08 39.8513 39.1032 5.4 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2021.03.20 08:59:11 39.8063 39.0820 5.9 -.- 1.6 -.- AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:57:53 39.8478 39.0927 5.2 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:56:00 39.8600 39.1077 4.3 -.- 2.7 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:55:18 39.8902 39.1265 9.9 -.- 2.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:51:57 39.8310 39.1083 6.4 -.- 4.3 4.3 AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:35:11 39.8897 39.1268 5.5 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:32:49 39.9155 39.1312 9.4 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:28:16 34.9752 33.9295 30.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 08:09:04 40.5345 33.3017 2.3 -.- 2.5 -.- GURPINAR-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2021.03.20 07:22:02 38.8490 43.5015 1.1 -.- 2.5 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2021.03.20 07:12:50 38.8493 43.5128 3.7 -.- 2.0 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2021.03.20 06:45:06 35.6310 29.4683 4.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:36:51 35.4710 27.1687 28.5 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:20:18 36.5348 26.7822 128.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:16:17 35.4513 27.0348 22.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:11:49 35.7425 26.9702 2.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:09:07 35.5180 27.1660 26.2 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:06:25 35.5878 27.0247 23.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 05:41:44 38.5947 31.8273 6.4 -.- 1.4 -.- TURGUT-YUNAK (KONYA) İlksel
2021.03.20 05:16:47 36.8272 35.9652 8.9 -.- 2.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.20 04:45:10 37.8177 27.0078 8.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.20 04:25:06 38.8518 43.5418 5.0 -.- 3.1 3.2 BAGDASAN-(VAN) İlksel
2021.03.20 03:35:06 40.1148 35.0852 5.0 -.- 2.4 2.4 YENIKOY-ALACA (CORUM) İlksel
2021.03.20 02:08:04 37.1900 27.8592 5.8 -.- 2.0 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.03.20 01:39:42 36.3552 27.7277 68.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 01:30:24 38.7842 27.8273 11.5 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.03.20 01:27:35 37.6058 30.0518 8.0 -.- 2.0 -.- YARIKOY-(BURDUR) İlksel
2021.03.20 00:58:08 36.8923 34.4247 1.5 -.- 3.2 3.1 AKARCA-MEZITLI (MERSIN) İlksel
2021.03.20 00:29:59 38.0415 27.1307 5.0 -.- 1.3 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

3

Büyüklük 4.3 (Mw)
Yer Erzincan - Kemah
Tarih 20/03/2021 - 08:51:58 (TS)
Enlem 39.8156 (K)
Boylam 39.0896 (D)
Derinlik 15.25 (KM)

4

Büyüklük 2.3 (ML)
Yer Erzincan - Kemah
Tarih 20/03/2021 - 08:57:53 (TS)
Enlem 39.8325 (K)
Boylam 39.0855 (D)
Derinlik 7.13 (KM)

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