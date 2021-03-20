Deprem mi oldu.. En son nerede deprem oldu? 20 Mart son depremler listesi
Ülkemizin bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Hem kendi yaşadığı bölgede hem de belli bellirsiz hissedilen depremlerin ardınan nerede deprem oldu ve deprem mi oldu sorusu internette en çok aranan konuların başında geliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 20 Mart son depremler listesi...
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AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 08.51'de merkez üssü Erzincan olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzincan'da saat 08.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.