Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Girit Adası açıklarında saat 01.00'da 3.7, saat 06.04'de yine 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar ardından gözler son depremler verilerine çevriliyor.