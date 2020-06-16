Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ardından Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Yer Bilimleri Profesörü Dr. Görür, “Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı üzerinde 2 büyük deprem daha bekliyoruz.” uyarısında bulunmuştu. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler verileri...