Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde Bingöl’den gelen deprem haberleri ardından yurdun çeşitli yerlerinde artçı depremler yaşanıyor. Özellikle uzmanların uyarıları nedeniyle vatandaşlar, sık sık ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler verileri...
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1
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ardından Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Yer Bilimleri Profesörü Dr. Görür, “Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı üzerinde 2 büyük deprem daha bekliyoruz.” uyarısında bulunmuştu. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler verileri...
2
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Günün en şiddetli sarsıntı haberi Akdeniz'den geldi. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de saat 10.02'de yerin 2.5 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu.
3
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN